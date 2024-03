5 fantásticas películas que ya no podrás ver en Netflix a partir de marzo, pero que siguen estando disponibles en formato físico

Las plataformas de streaming suelen añadir películas y series de forma periódica, pero ello también implica que muchas otras, que ya llevan bastantes meses entre sus catálogos, sean eliminadas en prácticamente cualquier momento. Hoy hemos reunido las cinco mejores películas que o bien ya no se encuentran en Netflix o simplemente dejarán de estarlo durante este mes de marzo y principios de abril.

El precio del poder (Scarface)

Sin duda, una de las mejores películas que van a abandonar próximamente el catálogo de Netflix es 'El precio del poder' ('Scarface'), de Brian de Palma. Se trata de una de las grandes películas clásicas de los 80 que, bajo una "reciente" edición que data del 2021, a día de hoy sigue estando disponible la película en Blu-ray a un precio de 11,95 euros.

Como suele ser habitual en este tipo de reediciones, la edición Blu-ray de 2021 contiene contenido adicional relativo a 'El precio del poder', lo que permite profundizar o descubrir ciertas curiosidades del film a través de las escenas eliminadas, metraje sobre 'El mundo de Tony Montana', 'El renacimiento', 'La actuación' y 'La creación'.





Rush

Hay muchas películas que tratan sobre la conducción, con mayor o menor carga narrativa y adaptando o no una historia real. 'Rush', de Ron Howard, destacó en 2013 por muchísimas razones, pero sobre todo por la historia bien llevada, y por lo querido que fue, de Niki Lauda. Pese a que han pasado muchos años desde su estreno, actualmente se puede encontrar la película en Blu-ray a un precio de 9,99 euros.

La película relata la historia sobre la trayectoria profesional de Niki Lauda, así como la rivalidad que tenía con James Hunt y su trágico accidente. Esta edición, además, incluye algunos extras, como el making of, escenas eliminadas y metraje sobre 'La historia real de Rush'.

Spider-Man: No way home

La que es la última película de Spider-Man con Tom Holland protagonizando al trepamuros ha tenido desde su estreno en cines dividida a los fans del personaje. 'Spider-Man: No way home' es otra de las películas que ya no estarán disponibles en Netflix en marzo, pero se puede encontrar en formato 4K + Blu-ray por un precio de 24,95 euros.

Cazafantasmas: Más allá

Lejos han quedado aquellos años en los que se estrenaron las primeras películas de 'Los cazafantasmas'. Fue tal su repercusión, que en estos últimos años hemos podido ver otras películas, más dirigidas al público actual, como es el caso de 'Cazafantasmas: Más allá'. La película también se puede encontrar en formato físico, en este caso bajo una edición Blu-ray, a un precio de 19,95 euros.

Además de la película en buena calidad de imagen, la edición Blu-ray de 'Cazafantasmas: Más allá' incluye contenido adicional, permitiendo así disfrutar de escenas eliminadas y metraje sobre 'Devolviendo al Ecto-1 a la vida' y sobre los 'Efectos especiales: Los fantasmas del más allá'.

Resident Evil: Bienvenidos a Raccon City

'Resident Evil' es una de las mayores (y mejores) sagas de videojuegos de terror, pero las películas y las series no han conseguido dar en el clavo y trasladar ni la historia ni la ambientación o personajes de tal forma que sean atractivas. Pese a ello, 'Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City' nos transporta a esos primeros videojuegos de la saga que fueron clave para su crecimiento, de forma más fiel que otras adaptaciones llevadas al cine y a la pequeña pantalla. En este caso, la edición en Blu-ray actualmente se puede encontrar por 19,95 euros.

Además de ello, esta edición viene con un contenido adicional perfecto no sólo para profundizar en la película, sino también en hacer lo mismo en la saga, ya que incluye metraje sobre 'Replicando el ADN', 'Mercenarios, cadáveres y caos', 'Zombies' y 'Lickers y el terror de Resident Evil'.

