Cómo conectar un proyector a un Home cinema paso a paso

Montar un cine en casa no siempre es fácil, sobre todo si queremos conectar diferentes dispositivos o equipos con entradas que no son compatibles; algo que con los proyectores y con los home cinema se complica. De partida debemos saber que ni todos los proyectores ni todos los home cinema cuentan con los mismos puertos. Y esto es algo a lo que si no prestamos demasiada atención, puede generarnos quebraderos de cabeza.

Es por ello que en este artículo hemos querido recopilar algunos de los métodos que podemos utilizar para conectar un proyector y un home cinema. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué puertos se utilizan o qué cables debemos comprar? Lo explicamos todo en los siguientes párrafos.

Cómo conectar un home cinema a un proyector

Conectividad HDMI

El HDMI es quizás una de las formas más sencillas para conectar dos dispositivos y lograr transmitir tanto audio como vídeo, pero lamentablemente estos puertos no se encuentran en todos los dispositivos. Los puertos HDMI no son demasiado habituales en los home cinema, y tampoco en los proyectores (aunque estos últimos son frecuentes en modelos de gama alta).

De tener tanto un proyector como un home cinema con puertos HDMI, tan sólo bastaría conectarlos y, si se diese el caso, seleccionar en el proyector el puerto HDMI por el que queremos transmitir la señal. Podemos encontrarnos dos tipos (no versiones) de HDMI:

HDMI ARC (Audio Return Channel) . Permite extraer el sonido para enviarlo al equipo de audio.

. Permite extraer el sonido para enviarlo al equipo de audio. HDMI eARC (enhanced ARC). Permite enviar cualquier formato de sonido digital multicanal con alta resolución a un dispositivo de audio.

Cable HDMI Anker 8K a 60 Hz (4K a 120 Hz) Hoy en Amazon — 11,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Mediante Bluetooth

Con el Bluetooth ocurre algo similar al HDMI. Normalmente solemos encontrar este tipo de conectividad inalámbrica en proyectores de casi todo tipo (a excepción de los más económicos), siendo así una de las formas más cómodas, y con la que nos evitamos cualquier lío de cables, para conectar un dispositivo con otro.

En cambio, no es habitual encontrar este tipo de conectividad en home cinema, salvo modelos muy concretos que, por lo general, suelen ser algo caros. No obstante, de tener ambos dispositivos conectividad por Bluetooth, tan sólo hay que buscar desde el proyector la conexión del home cinema a través de los ajustes del proyector. Tal y como lo haríamos entre un altavoz Bluetooth y un teléfono móvil.

Puerto RCA

Una forma más extendida de conectar un home cinema con un proyector es mediante un conector RCA (nombre derivado de la empresa Radio Corporation of America). Normalmente se ha dado a conocer este puerto como A/V o AV (Audio/Vídeo), y como su nombre indica permite conectar dos equipos para transmitir tanto vídeo como audio.

Por lo general, casi todos (o al menos es bastante común) los home cinema cuentan con este tipo de conexión RCA, aunque se trata de un tipo de conexión algo antiguo, por lo que muchos dispositivos relativamente nuevos ya no lo integran. Esto último ocurre con muchos proyectores, aunque afortunadamente hay accesorios o adaptadores para conectar los dispositivos.

Adaptador RCA a HDMI de DigitConvert Hoy en Amazon — 9,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Jack de 3.5 mm

Aunque cada vez es menos habitual en los teléfonos móviles, prácticamente todos los dispositivos —incluso los televisores y monitores— cuentan con un puerto de audio al que le podemos conectar un cable Jack de 3.5 milímetros. Esta es una de las mejores formas de conectar dos dispositivos por cable, y por supuesto es una de las mejores formas de conectar un home cinema con un proyector.

Tan sólo debemos tener un cable compatible (con dos puntas de 3.5 mm) y conectar ambos dispositivos. No hay que hacer configuraciones adicionales. Eso sí, es recomendable prestar atención al cable que compramos, ya que muchas veces el recubrimiento de las puntas de estos cables es demasiado grueso y no se conectan del todo bien a los puertos.

Cable Audio Jack 3.5 de UGREEN - Macho a macho Hoy en Amazon — 7,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

