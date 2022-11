Cyber Monday en Amazon: el reproductor 4K de Panasonic se queda a precio mínimo histórico, aprovecha este ofertón para ver cualquier contenido con Dolby Vision

Hoy en día buscamos la perfección en todo, y a la hora de ver películas y series la cosa está un poco complicada. No todos los televisores incluyen las tecnologías y características que tanto nos gustan, por lo que ver una película con la mejor calidad a veces supone tener que comprar dispositivos adicionales. Si no quieres gastarte demasiado dinero, ahora puedes aprovechar el Cyber Monday de Amazon para llevarte el reproductor Panasonic DP-UB820EFK, uno de los más completos y de los que ofrecen una mejor calidad de imagen por 249,01 euros en lugar de 331,05 euros, que era su precio anterior.

Uno puede pensar que teniendo un buen televisor no necesita tener este tipo de dispositivos, pero hay que mencionar que viene con algunas características a tener en cuenta. Lo primero es que podemos reproducir discos en Blu-ray y 4K UHD, que evidentemente no se puede hacer con los televisores. Si nuestro televisor no incluye esta resolución, este dispositivo viene con el procesador HCX (Hollywood Cinema Experience), que se encarga de las funciones de escalado.

Por su parte, también podemos ver contenido con Dolby Vision, una tecnología que no todos los televisores tienen y que supone un cambio radical en la calidad con la que puede reproducir cada película y serie, además que incluye otros formatos como HDR10+. En el audio también nos encontramos con Dolby Atmos y DTS:X, que permite crear una experiencia más envolvente.

Tras una actualización por parte de la marca, ahora también cuenta con una aplicación para poder acceder a Prime Video, algo ideal si también estás interesado en poder ver contenido de streaming. Y, para finalizar, se trata de un modelo de importación, lo que significa que los menús estarán en inglés, pero las películas que queramos ver sí que podremos tenerlas en un perfecto castellano.

Si quieres conocer todo lo que puede ofrecer este reproductor de Panasonic, nuestros compañeros de Xataka Smart Home lo explican al detalle en su artículo de características del dispositivo.

En MediaMarkt también podemos encontrar el reproductor Sony UBP-X700, que también es capaz de reproducir a 4K y viene con las tecnologías Dolby Vision y HDR10. En este caso, su precio se queda en 255 euros por en lugar de los habituales 279 euros.

