Esta Smart TV Samsung QLED tiene ahora un descuentazo en PcComponentes y es tan bonita que parece un cuadro

Con tantos modelos y marcas en televisores, muchas veces es difícil destacar en la competencia, pero es algo que a Samsung no le ha afectado en absoluto. Con Smartphone como el Galaxy Fold 3 o televisores como The Sero, hay un modelo que quizás es el que más destaque del resto: la Smart TV Samsung The Frame LS03A, versión de 2021. Y, ahora puedes llevarte este elegante televisor con un buen descuento en PcComponentes, quedándose a tan solo 589 euros.

El precio de venta al público recomendado de la Smart TV Samsung The Frame LS03A suele rondar los 800 euros. Algo excesivo, pero en oferta se convierte en una gran opción de compra. Ahora, en PcComponentes lo hemos encontrado por 589 euros con un descuento de 180 euros.

Comprar Smart TV Samsung QLED al mejor precio

Es evidente que lo primero que puede llamarnos la atención de esta Smart TV -y lo más importante- es su diseño. Como si de un cuadro se tratase, podemos combinar nuestro hogar con cualquier objeto decorativo, ya sea instalándola sobre un mueble, con el soporte trípode o en la propia pared, e incluso podemos cambiar el marco que envuelte al televisor con una gama de colores interesante. Pero no solo de la belleza se vive, y también cuenta con algunos aspectos muy a tener en cuenta, como su panel QLED de 50 pulgadas y que reproduce el contenido a resolución 4K, lo que solemos ver en prácticamente cualquier televisor.

Samsung siempre implementa una diversa variedad de tecnologías en sus televisores, y este modelo no es diferente. Aprovechando el diseño del mismo, incluye sensor de movimiento que es capaz de detectar nuestra presencia para convertir la pantalla en una obra de arte. También incluye SpaceFit Sound para que podamos escuchar el mejor sonido independientemente de dónde se encuentre el televisor, y Mobile Mirroring y Tap View, con los que podemos enviar contenido desde nuestro propio Smartphone.

Igualmente, como gran parte de modelos de Samsung, cuenta con Multi View para poder reproducir diferentes contenidos en la Smart TV. También incluye Q-Symphony, 20 W de potencia, Dolby Digital Plus, Modo Cine y Modo Filmmaker. En cuanto a su conectividad, viene con Tizen como sistema operativo, cuatro puertos HDMI y otros do USB, Bluetooth y asistente de voz compatible con Bixby y Google.

Si quieres conocer cada detalle de esta Smart TV Samsung The Frame, nuestros compañeros de Xataka lo explican a la perfección en su artículo de características del dispositivo.

