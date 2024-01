Este pack de libros de 'El Señor de los Anillos' celebra el 60 aniversario, es perfecto para coleccionistas y ahora vuelve de oferta

En Amazon podemos encontrar algunas novelas que no suelen tener otras tiendas. Después de 10 años, aún se puede comprar, en ediciones más actualizadas, la colección de novelas de ' El Señor de los Anillos ' que conmemora el 60 aniversario de la saga. No suele variar demasiado de precio; de hecho, en 2023 pudimos encontrarla muy pocas veces de ofertas. Pero en esta ocasión ha vuelto con uno de los mejores precios del último año (contando con el año 2023) y la tenemos por 69,81 euros .

Esta colección de novelas de 'El Señor de los Anillos' parte de un precio recomendado de 116,50, y aunque solemos encontrarla por un precio máximo de aproximadamente 94 euros, ahora la tenemos bastante más barata. Aprovechando la oferta de Amazon y su descuento de 24,19 euros, finalmente se queda por 69,81 euros .

La edición por el 60 aniversario de 'El Señor de los Anillos' incluye cuatro libros y una funda protectora para evitar su deterioro. Todos los libros vienen en formato de tapa dura y las cubiertas cuentan con diferentes ilustraciones originales de J. R. R. Tolkien . Como cabe esperar en este tipo de libros, o colecciones de libros, están en un completo inglés, y con un vocabulario algo más complicado que las novelas tradicionales o más actuales, por lo que muchos podemos echarle el ojo para añadirlos a la colección.

La colección viene con los cuatro libros correspondientes a las reediciones de Christopher Tolkien, incluyendo mapas originales, hojas desplegables y un índice muy completo, revisado y ampliado sobre la saga. Por otra parte, el cuarto libro, que corresponde a 'The Lord of the Rings: A Reader's Companion', es una guía comentada y actualizada para profundizar en los textos de Tolkien.

Imagen | New Line Cinema, Harper Collins

