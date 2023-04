7 libros recomendados de directores del cine para los más cinéfilos

Son muchos los libros que podemos leer para profundizar en las obras de esos directores o directoras que tanto nos gustan, ya sean escritos por ellos o por otras personas que han podido analizar la trayectoria profesional desde la más absoluta destreza que le otorga su profesionalidad. En estos últimos años hemos podido leer muchos libros interesantes sobre todo tipo de directores, desde los más recientes a los más clásicos, y hoy hemos reunido los imprescindibles.

Hayao Miyazaki, Quentin Tarantino, Akira Kurosawa y muchos otros iconos del cine cuyas obras siguen siendo analizadas a día de hoy y que han servido para perdurar su legado y trascender a otras obras más recientes, e incluso a otros medios como los videojuegos.

El mundo invisible de Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki es una de las personas más emblemáticas en la dirección de películas animadas y su estudio, cofundado con Isao Takahata, Studio Ghibli, es de los más queridos de los últimos años. 'El viaje de Chihiro', 'Mi vecino Totoro', 'La princesa Mononoke' y un sinfín de obras que le han hecho un renombre en la industria hasta tal punto de trascender hasta otros medios como son los videojuegos y, concretamente, destacando en proyectos como 'Ni no Kuni'.

El mundo invisible de Hayao Miyazaki PVP en Amazon 24,00€

El mundo invisible de Hayao Miyazaki es un estudio muy completo sobre la trayectoria del director que está escrito por Laura Montero Plata. Sus 272 páginas hablan sobre Miyazaki, el Studio Ghibli, el entorno sociocultural enmarcado en cada una de las películas y, como no podía ser de otra forma, se incluye un buen trabajo artístico en forma de ilustraciones. Todo lo que querías saber sobre Miyazaki reunido en un libro con gran carga técnica y un precio de 24 euros.

Los archivos de Walt Disney

Cortometrajes, series y películas. La obra de Walt Disney ha llegado a todos los rincones con personajes tan marcados como Mickey Mouse, pero también con grandes clásicos como 'El Rey León', 'Hércules' y otros con los que hemos crecido toda una generación. Destacando su punto más evidente, la animación, podemos encontrar algunas piezas clave para poder conocer mejor la trayectoria de Walt Disney.

Los Archivos de Walt Disney. Sus Películas de Animación 1921-1968. PVP en Amazon 20,00€

Los archivos de Walt Disney es el primer libro de una colección que cuenta con todo lujo de detalles las primeras obras de Disney. Tales como 'Blancanieves y los siete enanitos' (1937), 'Winnie the Pooh y el árbol de la miel' (1966) o 'El libro de la selva' (1967). Es una obra completa de 512 páginas en tapa dura que incluye, además de un detallado repaso a la trayectoria de Walt Disney, una colección completa de bocetos e ilustraciones de sus obras. En este caso, su precio es de 20 euros.

Meditaciones de cine

Si damos un gran salto a la actualidad, uno de los cineastas más reconocibles es Quentin Tarantino. Obras como 'Kill Bill', 'Reservoir Dogs', 'Pulp Fiction' y muchas otras son grandes clásicos con los que hemos disfrutado, casi seguro, más de una vez. El director ha amenazado más de una vez con su retirada, pero todavía seguimos teniendo la esperanza de poder ver, al menos, una obra más.

Meditaciones de cine es su primera novela escrita, y se trata de un libro donde analiza desde su amplia experiencia las películas más influyentes de los 70. Un análisis desde su propia experiencia como cineasta que destaca viejos clásicos con un enorme número de referencias, y que además denota una enorme calidad, acercándose a su propio trabajo en el cine. Son 424 páginas de "puro Tarantino" que más de un seguidor de sus obras acabará amando, y por solo 21,90 euros.

Something like an autobiography

Hemos intentado que todos los libros estén en castellano para facilitar la lectura, pero no podíamos obviar a Akira Kurosawa y su novela Something like an autobiography. Podríamos considerar que Kurosawa es uno de los cineastas más influyentes del territorio nipón, ya que sus obras, o la forma de hacerlas, han trascendido a otros medios como (otra vez) en los videojuegos, con proyectos como 'Ghost of Tsushima'.

Something like an autobiography es un libro en inglés de 240 páginas donde podemos conocer con gran detalle tanto la vida de Kurosawa como su gran trayectoria en el cine. Éxitos y fracasos de un director que logra desarrollar su propia experiencia en sus primeros años y cómo reaccionó la gente de su época ante cada una de sus obras. Este libro podemos encontrarlo a un precio de 15,19 euros.

Sofia Coppola: Forever Young

Si hablamos de directoras de cine podemos encontrar una enorme cantidad de figuras con clásicos que hoy en día podemos disfrutar como si fuese la primera vez que las vemos. Sofia Coppola cuenta con una gran trayectoria tanto como directora como actriz, valiéndose de profundas películas para alcanzar incluso un premio Oscar a mejor guion con 'Lost in Translation'.

Sofia Coppola: Forever Young es un estudio crítico con texto e ilustraciones sobre la carrera de la directora que cubre diferentes aspectos y etapas de su trayectoria, marcada por su estética "hiperfemenina". Su destreza en el cine ha sido muy reconocida en cada una de las películas donde ha trabajado, y podemos encontrar una profunda mirada hacia su pasado en este libro de 288 páginas en inglés que tiene un precio de 33,56 euros.

Los archivos personales de Stanley Kubrick

Si hay algo mejor que ver '2001, una odisea en el espacio' es poder leer la trayectoria, experiencia y largos párrafos desgranando cada una de las escenas de las películas de Stanley Kubrick. El director es un icono en el mundo del cine con obras que han quedado para la posteridad, y cuyo libro escrito por Alison Castle nos ofrece un repaso hacia el entendimiento y análisis de Kubrick.

Los archivos personales de Stanley Kubrick PVP en Amazon 16,00€

Los archivos personales de Stanley Kubrick es un libro muy completo de 704 páginas con traducción en castellano donde podemos abordar las obras de Kubrick desde una perspectiva diferente y detallada por escrito. Incluye tanto texto como ilustraciones de sus obras, entrevistas y documentales de riguroso estudio por un precio de 16 euros.

Conversaciones con Billy Wilder

Otra de las grandes personalidades del cine con una excelsa trayectoria es Samuel Wilder, más conocido por Billy Wilder. Sus comienzos como guionista sirvieron para formar su trabajo como director de cine, creando intensas obras como 'Medianoche' o 'La vida privada de Sherlock Holmes'. Estamos ante obras imprescindibles de un director que, en su momento, llegó a calar en lo más profundo de Hollywood.

Conversaciones con Billy Wilder es la novela donde el guionista y director accedió por primera vez a hablar sobre su vida más personal y su trayectoria en el cine. Su experiencia en Hollywood, amistades, anécdotas y un repaso a sus películas más importantes de su filmografía a lo largo de 464 páginas que devoraremos en muy poco tiempo. Escrito por Cameron Crowe, podemos encontrar este libro por 15,50 euros.

Ante tantos directores de cine, seguro que nos hemos dejado en el tintero grandes obras literarias con las que podemos conocer en detalle las películas y vidas personales de aquellas figuras clásicas del cine que tanto nos han gustado. ¿Y, vosotros, qué obra no podéis dejar de recomendar?

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.

Imagen | Kaboompics, Tebeos Dolmen Editorial, Taschen, RESERVOIR BOOKS, Vintage, Abrams, Alianza

En Espinof Selección | Smart TVs OLED o QLED: características, diferencias y modelos recomendados

En Espinof | Las mejores películas de ciencia ficción de la historia del cine según la crítica y los directores más prestigiosos del momento