Un mes de SkyShowtime por lo que cuesta un café. Así es la nueva oferta de la plataforma con la que pretende arrasar en verano

Parece que los precios de las suscripciones a las plataformas de streaming no paran de subir. Y a eso debemos sumarle que cada vez son más las que apuestan por suscripciones con anuncios, algunas incluso llegan a recortar algunas funciones, servicios o características de un determinado plan para incluirlo en suscripciones mucho más caras. El resultado es que cada vez cuesta más mantener varias suscripciones activas.

Pero no todo es negativo, ya que de vez en cuando las plataformas lanzan alguna que otra oferta para que podamos suscribirnos a sus servicios por mucho menos dinero (generalmente por un tiempo limitado). Hace poco lo hizo Filmin, y ahora le ha tocado el turno a SkyShowtime, que ha dejado su suscripción Estándar Plus por sólo 1,99 euros.

¿Qué incluye la suscripción Estándar Plus de SkyShowtime?

Este mismo año, SkyShowtime presentó la nueva estructura de su servicio: una suscripción con anuncios (Estándar con anuncios) por 4,99 euros y la suscripción habitual (Estándar Plus) por 7,99 euros, que es con la que llegó a España, aunque antes era más barata. La oferta de la plataforma es la de la suscripción Estándar Plus, lo que significa que no tendremos anuncios cada vez que queramos ver una película o una serie.

Ahora bien, esta oferta es limitada, ya que sólo se podrá acceder a ella hasta el próximo 15 de agosto. La oferta agrupa únicamente dos meses, por lo que después de agotarlos la suscripción volverá a su precio habitual de 7,99 euros, aunque tal y como indica la propia plataforma podemos cancelar el servicio cuando queramos.

También hay que mencionar que, como ya estaréis imaginando, una vez más esta oferta está limitada a nuevos suscriptores; es decir, si ya has estado suscrito con anterioridad, no podrás disfrutar aprovechar este precio.

Y, ¿qué contenido hay en SkyShowtime? A decir verdad, hay mucho donde elegir, ya que la plataforma es una agrupación de Peacock, DreamWorks, Sky, Universal, Nickelodeon, Showtime y Paramoun Pictures. Con la suscripción, podemos acceder a películas como 'Oppenheimer' o la saga 'Misión imposible' y a series como 'Yellowstone' o 'Halo', basada en la icónica saga de videojuegos.

