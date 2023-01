No te quedes sin tus LEGO de Baby Yoda, 'Lightyear' y DC ahora al mejor precio: estos descuentos de hasta el 30% son perfectos para completar tu colección de figuras

Tras unas largas Navidades con descuentos en las principales construcciones LEGO, algunas de las tiendas han sumado un punto para lanzar ofertas de cara a las rebajas. Fnac y Amazon tienen en su catálogo una enorme cantidad de estas construcciones: desde Star Wars hasta DC pasando por Marvel y 'Jurassic World', y hoy hemos recopilado los LEGO que mejores descuentos tienen y, evidentemente, las que tienen mejor diseño.

Baby Yoda, Grogu o The Child

Tiene muchos nombres pero una cosa está clara: todos amamos a Baby Yoda. Disney lo sabe y por ello ha lanzado una gran cantidad de artículos sobre este curioso personaje de 'The Mandalorian'; y las construcciones LEGO no son una excepción. La figura de Grogu con referencia 75318 podemos encontrarla en Amazon más barata que su precio recomendado e incluye un total de 1.073 piezas para no solo disfrutar exhibiéndose, sino también armándola. Su precio suele rondar los 90 euros en la tienda -euro arriba, euro abajo-, pero ahora se encuentra en unos excelentes 80 euros.

LEGO 75318 Star Wars El Niño, Figura de Baby Yoda Coleccionable, Set de Construcción para Niños y Niñas Pequeños, Decoración Infantil Hoy en Amazon por 80,00€

Capucha Batman TV

A DC le encanta rehacer su universo de superhéroes de la pantalla grande, por lo que hemos visto, en este caso, a muchos actores en el papel de Batman. Uno de los más clásicos es el de TV que comenzó a emitirse en el lejano 1966 y cuya capucha con referencia 76238 en versión LEGO podemos encontrar a un precio muy ajustado. En este caso también ha sido Amazon la tienda encargada de ofrecer el mejor precio para una construcción con 372 piezas que se queda en los 43,99 euros en lugar del recomendado de 61,99 euros.





'Jurassic World'

Todos hemos querido tener un dinosaurio cuando hemos sido pequeños, pero sin que nos muerda, claro. Ahora podemos tenerlo bajo una construcción LEGO con referencia 76940 de un T. Rex fosilizado con articulaciones en la mandíbula, en la cola y en las patas. Incluye un total de 198 piezas y diferentes minifiguras de algunos personajes de las películas, además de un precio bastante económico de 22,49 euros en Fnac frente a un precio habitual de 30 euros.

LEGO Jurassic World 76940 Exposición del Dinosaurio T. rex Fosilizado PVP en Fnac 22,49€

Caza Estelar Jedi de Obi-Wan

Hay muchas naves en el universo de Star Wars, y no solo se remiten a las aparecidas en la pantalla grande, sino también en videojuegos y series. En la segunda cinta estrenada en cines, 'El ataque de los clones', pudimos ver a Obi-Wan Kenobi montado sobre su caza estelar Jedi que tiene su propia versión LEGO. La referencia es 75333 y viene con un total de 282 piezas y diferentes minifiguras -entre las que se encuentra Kenobi-. Su precio, en este caso, lo encontramos más barato en Amazon al quedarse por los 29,99 euros frente a 34,99 euros.

LEGO 75333 Star Wars Caza Estelar Jedi de OBI-WAN Kenobi, Juguete de Construcción para Niños de 7 Años o Más, Droide R4-P17, Taun We y Espadas Láser Hoy en Amazon por 29,99€ PVP en El Corte Inglés 36,99€

'Eternals' - Ascenso de Domo

No es la película más taquillera, pero sí muy importante para el devenir de Marvel en el UCM. La característica nave de los protagonistas de 'Eternals' se encuentra con un buen descuento en Fnac, pero la propia tienda de LEGO deja aún más barata la nave Ascenso de Domo. Con referencia 76156 y un total de 1.040 piezas acompañadas de algunas minifiguras, su precio baja de los 100 euros hasta los 69,99 euros.

'Lightyear'

Una de las últimas incorporaciones al catálogo de Disney+ y Pixar es 'Lightyear', una donde conocemos algo más de historia sobre el característico personaje de 'Toy Story'. La construcción LEGO del duelo contra Zyclops, cuya referencia es 76830, cuenta con 87 piezas, minifiguras y ahora podemos verla muy barata en Amazon, ya que suele rondar los 20 euros pero ahora se queda en los 13,99 euros.

