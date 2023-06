Rebajas de cine en El Corte Inglés: estos son los mejores chollos en películas, series y animes con descuentos del 35%

El Corte Inglés comenzó anoche con sus nuevas rebajas en multitud de productos, y como viene siendo habitual también encontramos algunos descuentos en películas, series y animes. Entre todo el catálogo, hemos seleccionado las más recomendadas, pero hay muchas más. Eso sí, se aplica a la compra de tres o más y no entra todo el catálogo de El Corte Inglés, ya que se excluyen tanto los estrenos como las reservas y, en general, ediciones especiales y coleccionista.

'Seven'. Blu-ray

Los pecados capitales es algo que se ha abordado bastantes veces en el cine y en las series. De hecho, ha trascendido hasta en los videojuegos. La película dirigida por David Fincher, 'Seven', los reúne en una magnífica obra que se ha convertido en un clasicazo. Y no es de extrañar, ya que contamos con una gran dirección y con actores a la altura de Brad Pitt y Morgan Freeman. La película en Blu-ray, con contenido adicional, la tenemos a un precio de 11,95 euros, que se queda más rebajada con el descuento del 35%.

'Top Gun: Maverick'. 4K UHD + Blu-ray

Antes del estreno teníamos muchas expectativas con 'Top Gun: Maverick', el regreso de Tom Cruise en uno de sus papeles más recordados que ha conseguido tener un muy buen resultado. Esta segunda película también incluye contenido adicional y la tenemos dentro de la promoción de El Corte Inglés, que con un precio recomendado de 25,99 euros podemos llevarnos aún más barata.





'Spider-Man: Un nuevo universo'. Blu-ray

'Spider-Man: Cruzando el multiverso' ha dado un paso más allá en la animación con una película con una belleza visual impresionante. Su primera parte, 'Spider-Man: Un nuevo universo', ya comenzaba a toquetear con los cambios tan directos entre diferentes estilos artísticos. Por ello, antes o después de ver la segunda película, siempre es buen momento para revivir lo que nos contaba en la primera, sobre todo porque incluye contenido adicional y ahora está rebajada en El Corte Inglés. Su precio es de 15,99 euros, por lo que llevándonos tres o más películas, series o anime se queda más barata.





'Guardianes de la noche: Tren infinito'. Blu-ray

Si hablamos de animación, no podemos obviar a los animes y, sobre todo, a 'Kimetsu no yaiba'. Durante tantos años, algunos animes han despuntado en animación y diseño artístico, y en los últimos años ha sido el anime protagonizado por Tanjiro el que nos ha dejado con 'Guardianes de la noche: Tren infinito', una película visualmente atractiva y con una historia muy bien desarrollada. En este caso sí tenemos una edición limitada por 69,99 euros que incluye la película en Blu-ray y muchos otros extras, como un libro, postales, la banda sonora y más.

Pack 'Juego de Tronos'. Blu-ray

Cada vez queda menos para el estreno de la segunda temporada de 'La Casa del Dragón', la precuela de 'Juego de Tronos' que apunta a estar a su altura. Mientras esperamos o siempre que queramos, volver a revivir la historia de los Stark, Lannister y Targaryen desde 'Juego de Tronos' es una buena idea, y el pack con las ocho temporadas estrenadas en Blu-ray lo tenemos dentro de la promoción de El Corte Inglés por 149,95 euros. Además, incluye más de 15 horas de contenido adicional.

'Your Name'. Blu-ray

En los últimos años, hemos visto nacer y crecer muchos animes que, podrán o no gustarnos, han calado hondo. 'Your Name' es una película que cuesta describirla sin destripar su historia, pero la animación y su banda sonora son una delicia para los más exigentes. De hecho, en su día Jaime Altozano hizo un vídeo mencionando que es la mejor banda sonora en un anime. Esta película, prácticamente "imprescindible" para todo amante de la animación, la tenemos en Blu-ray en El Corte Inglés por 16,99 euros, y se queda más barata con la rebaja del 35%.

Recuerda que puedes suscribirte a Amazon Prime con todas las ventajas (Prime Video, audiolibros, Prime Music y más) utilizando una prueba gratuita de 30 días.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.

Imagen | Arnold Kopelson Productions, CoMix Wave Films, Paramount Pictures, Aniplex, Sony Pictures, HBO.

En Espinof Selección | Esta construcción LEGO de Star Wars está de oferta y recrea la fantástica aparición de Luke Skywalker en The Mandalorian

En Espinof | Las 31 mejores películas de animación de la historia