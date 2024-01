'The Creator' es una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años y se estrena en formato físico con un descuento

No es fácil afirmar que una película es una de las mejores en su categoría desde hace mucho tiempo, pero ' The Creator ', la película dirigida por Gareth Edwards , fue una sorpresa con mayúsculas. Había mucha expectación por su lanzamiento en formato físico, cuya fecha estaba fijada hoy mismo 15 de enero, por lo que no es de extrañar que la edición steelbook se haya agotado en tan sólo unas horas en Amazon (aunque está disponible en otras tiendas). El film ha llegado a las tiendas en cuatro ediciones —más abajo os detallaremos cada una de ellas—, pero actualmente se encuentra de oferta la 4K + Blu-ray a un precio de 22,31 euros .

Comprar edición física de 'The Creator' al mejor precio

El precio de la edición en 4K + Blu-ray de 'The Creator' parte de los 26 euros, tanto el de reserva como el recomendado, pero actualmente se puede encontrar ligeramente rebajada en Amazon con un descuento del 14%, por lo que finalmente se queda por 22,31 euros . Un buen precio no sólo para esta película, sino en términos generales de esta edición en concreto.

'The Creator' es la última película de ciencia ficción dirigida por Gareth Edwards (' Rogue One ') y nos introduce a una historia relacionada con la guerra entre humanos y la Inteligencia Artificial. Un tema que no sólo es recurrente en la actualidad —teniendo en cuenta las actuales limitaciones sobre la IA, claro—, sino que en la película se aborda de una forma atractiva para el espectador a lo largo de todo su metraje.

La película se ha lanzado hoy mismo 15 de enero bajo cuatro ediciones, y son las siguientes:

'The Creator' en Edición Steelbook (4K UHD + Blu-ray) por 32,99 euros . Incluye extras sobre 'Amor verdadero: Cómo se rodó The Creator'.

(4K UHD + Blu-ray) por . Incluye extras sobre 'Amor verdadero: Cómo se rodó The Creator'. 'The Creator' en edición 4K UHD + Blu-ray por 22,31 euros . Incluye extras sobre 'Amor verdadero: Cómo se rodó The Creator'.

por . Incluye extras sobre 'Amor verdadero: Cómo se rodó The Creator'. 'The Creator' en edición Blu-ray por 18,99 euros . Incluye extras sobre 'Amor verdadero: Cómo se rodó The Creator'.

por . Incluye extras sobre 'Amor verdadero: Cómo se rodó The Creator'. 'The Creator' en edición DVD por 15,73 euros . No incluye extras.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | 20th Century Studios, Divisa Home Video

