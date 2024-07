'En tierra de santos y pecadores', dónde ver y cuándo se estrena en streaming el thriller de acción con Liam Neeson

Qui-Gon Jinn, Zeus, Ra's al Ghul y un sinfín de personajes más. El queridísimo Liam Neeson es un actor que lleva una buena y larga trayectoria en la industria cinematográfica, y parece que para él los años no pasan. Ha interpretado una gran variedad de personajes, y ahora ha vuelto a la gran pantalla protagonizando un nuevo thriller de acción que no ha pasado desapercibido por la crítica: 'En tierra de santos y pecadores'.

Estrenada el pasado 3 de julio de 2024, 'En tierra de santos y pecadores' es una película que está dirigida por Robert Lorenz ('The Marksman') y que cuenta con un elenco de actores y actrices encabezado por el ya mencionado Liam Neeson ('Venganza'), Kerry Condor ('Almas en pena de Inisherin') y Jack Gleeson ('Juego de Tronos').

Cuándo y dónde podremos ver 'En tierra de santos y pecadores' en las plataformas de streaming

'En tierra de santos y pecadores' se estrenó en los cines de España a principios de julio, por lo que de momento no hay una fecha exacta para su llegada en streaming. No obstante, si estás esperando para poder verla desde la comodidad de casa, no deberíamos esperarla hasta por lo menos los próximos meses de septiembre u octubre.

La película está distribuida por Vértice Cine, por lo que de momento no se sabe a qué plataforma llegará (en el caso de que lo haga) mediante la suscripción a un servicio. Queda también por saber si junto a su estreno mediante suscripción es finalmente también llegue mediante el formato de alquiler y compra. Viendo las buenas críticas que ha recibido desde su estreno, esto es algo que no nos debería extrañar, ya que otras películas (similares o no) que también han recibido muy buenas críticas, han acabado llegando bajo este formato.

Tal y como comenta Randy Meeks en la crítica de Espinof, 'En tierra de santos y pecadores' cuenta con una primera parte en la que nos encontramos un buen número de tópicos, algo que se solventa con un recorrido sólido. Cabe destacar el buen trabajo de Liam Neeson, pero también el de Robert Lorenz, demostrando (una vez más) su habilidad de mostrar, en este caso, una Irlanda con paisajes que deslumbran a la cámara.

La película ya se ha considerado como el mejor thriller de acción de Lian Neeson, algo que no nos extraña viendo las buenas críticas que ha recibido desde su estreno en cines. De hecho, en Rotten Tomatoes nos encontramos con un total de 75 críticas por parte de los medios con una valoración del 84%, mientras que esa cifra baja un poco con las más de 100 críticas por parte del público que ha otorgado una valoración media del 75%.

