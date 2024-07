'Strangers: Capítulo 1', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película de terror que reinicia la saga original de 'Los extraños'

La secuelitis está en alza en Hollywood. Las ideas sobre nuevas películas (aunque las hay) parece que escasean, por lo que en muchas ocasiones —quizás más de las que nos gustaría— se recurre al estreno de secuelas o a los reinicios de sagas enteras para captar a un público que disfrutó con las primeras películas de una saga. 'Strangers: Capítulo 1' nace como reboot de la icónica 'Los extraños', pero no ha conseguido enganchar ni a los medios ni al público.

Estrenada el pasado 12 de julio, 'Strangers: Capítulo 1' está dirigida por Renny Harlin ('La Jungla 2: Alerta Roja') y cuenta con un elenco de actores y actrices encabezado por Ryan Bown ('Adicción perfecta') y Madelaine Petsh ('Riverdale').

Cuándo y dónde podremos ver 'Strangers: Capítulo 1' en las plataformas de streaming

'Strangers: Capítulo 1' se ha estrenado este mismo mes en los cines españoles, por lo que de momento no hay una fecha exacta para su llegada al streaming. No obstante, teniendo en cuenta lo que suelen tardar las películas desde su estreno en los cines hasta su llegada al streaming, no deberíamos esperarla hasta por lo menos los próximos meses de septiembre u octubre.

Queda por saber si exactamente en qué plataforma se estrenará y si 'Strangers: Capítulo 1' compaginará su estreno en streaming (mediante la suscripción a una plataforma) con el formato de alquiler y compra que tanto estamos viendo últimamente, sobre todo en grandes producciones. De momento toca esperar.

'Strangers: Capítulo 1' es una película que reinicia la saga original para introducir nuevos capítulos (este es el primero). La historia se centra en en una pareja cuyo coche se estropea mientras viajan por la carretera hacia un apartamento gestionado por AirBNB. Cuando anochece, tres individuos enmascarados aparecen para aterrorizarlos hasta el amanecer.

Tal y como comenta Randy Meeks en la crítica de Espinof, 'Strangers: Capítulo 1' es una película orientada a un público que vaya al cine sin demasiadas pretensiones, con el único objetivo de entretenerse con algo. Tanto los protagonistas como los villanos no logran estar a la altura. Es cierto que abre las puertas de interesantes aspectos como la gentrificación representada por los AirBNB, pero es algo que, al menos en esta primera parte, se diluye de forma muy abrupta.

