Es uno de los mejores animes cyberpunk de la historia y su edición coleccionista pocas veces ha estado tan barata

'Ghost in the Shell' se ha convertido en uno de los manganimes referentes del subgénero cyberpunk y actualmente cuenta con un buen catálogo de películas. Más allá de aquella protagonizada por Scarlett Johansson, la obra de Masamune Shirow destacó tanto en 'Ghost in the Shell' (1995) como en 'Ghost in the Shell 2: Innocence', ambas dirigidas por Mamoru Oshii. Esta última, secuela de la primera que está coproducida por Toshio Suzuki, presidente de Studio Ghibli, ofrecía una mayor carga narrativa y ahora la podemos encontrar actualmente bajo una perfecta edición coleccionista, cuyo precio en Amazon ha caído hasta los 39,99 euros.

Comprar edición coleccionista de 'Ghost in the Shell 2: Innocence' al mejor precio

Esta edición coleccionista de la película de 'Ghost in the Shell' parte de un precio recomendado de 59,99 euros y durante las últimas semanas hemos podido verla por aproximadamente 57,50 euros. Pero es ahora cuando la tenemos más barata, ya que con el descuento aplicado y el cupón de descuento, que se puede seleccionar desde la tienda de Amazon, finalmente se queda por 39,99 euros.

Tal y como solemos encontrarnos en este tipo de ediciones coleccionistas, la de 'Ghost in the Shell 2: Innocence' incluye bastante contenido adicional. La película viene en formato 4K UHD, además de un disco adicional con la misma película en Blu-ray. Para aquellos a los que nos encanta escuchar durante horas la banda sonora de los animes más clásicos, en este caso la edición también viene con un CD con la banda sonora original, e incluye todas las piezas musicales de la película.

Además de ello, la edición coleccionista creada por Selecta Vision incluye un libro de 28 páginas y un disco adicional con extras como el tráiler musical, nueve clips musicales exclusivos de la edición y una nueva entrevista: 'Oshii VS. Suzuki Talk', de una duración de 40 minutos. También incluye el 'The making of Innocence', 'Face to face con Mamoru Oshii' y 'Audiocomentarios de Mamoru Oshii'.

Imagen | Production I.G, Selecta Vision

