Vuelve el Evening Drop de Miravia con ofertones en Funkos y videojuegos sólo durante unas horas

Miravia está poniendo toda la carne en el asador con su particular Evening Drop, una campaña de duración muy limitada en la que podemos encontrarnos con ofertas bastante interesantes. En esta ocasión, las ofertas estarán disponibles sólo hoy desde las 18:00 hasta las 00:00.

Funko Pop! de Harry Potter

Dentro de la marca Funko Pop! hay figuras para todos los gustos y todos los presupuestos. Algunas figuras tienen un precio elevado pero cuentan con un mejor diseño y un mejor acabado. Buen ejemplo de ello es esta de 'Harry Potter' que viene junto a un fantástico dragón y ahora con la oferta de Miravia se queda por 18,99 euros en lugar de 53,35 euros.





Super Mario Bros. Wonder

El regreso de Super Mario al 2D no podía haber salido mejor, tanto económicamente para Nintendo como por el excelente resultado del videojuego. 'Super Mario Bros. Wonder' es uno de esos videojuegos que son perfectos para jugar solos o en compañía a lo largo de niveles y escenarios cargados de colores y un particular diseño plataformero. El videojuego ahora lo podemos encontrar por 44,90 euros en lugar de 54,90 euros.





Funko Pop! de Star Wars

Volviendo a los Funkos, la marca cuenta con algunas figuras destinadas a una campaña en concreto, algunas con temática de Navidad y otras, como en este caso, dirigidas al San Valentín. Esta figura de Ahsoka Tano, de 'Star Wars', en un color rosa ahora ha bajado de precio, quedándose con la oferta de Miravia por 13,89 euros en lugar de 18,95 euros.

Nintendo Switch OLED - Edición Pokémon Escarlata y Púrpura

Los videojuegos están estrechamente relacionados con el cine y durante estos últimos años hemos podido ver muchas adaptaciones de un medio al otro. Si estabas buscando una buena Nintendo Switch, además de muy bonita, esta edición OLED de Pokémon Escarlata y Púrpura ahora es una ganga. Su precio es de 399 euros, pero con la oferta se queda por 279 euros. Eso sí, cabe mencionar que se trata de una edición japonesa con enchufe europeo, aunque los videojuegos no están limitados por región, por lo que funcionan a la perfección.

Nintendo Switch OLED - Edición japonesa de Pokémon Escarlata y Púrpura (con enchufe europeo) PVP en Miravia — 279,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy es una saga que ha estado ligada a la industria cinematográfica desde hace muchísimos años. Aunque actualmente no solemos ver demasiadas películas de la saga, quedan tan sólo unos días para volver a acompañar a Cloud y compañía en 'Final Fantasy VII Rebirth', la segunda parte del Remake del videojuego original. Además, la preventa en la tienda de Miravia sale por un buen precio, ya que el videojuego ahora está rebajado por 63,67 euros en lugar de 81,99 euros.

