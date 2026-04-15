45 millones de espectadores. 'El joven Sherlock' se gana a pulso su renovación y tendrá temporada 2 en Prime Video

Se veía venir, sobre todo porque ha sido una perenne del top 10 de Prime Video desde su estreno. Aunque no ha sido hasta ahora que desde la plataforma han confirmado que 'El joven Sherlock' (Young Sherlock) tendrá temporada 2. Además, se confirma que Guy Ritchie seguirá ejerciendo de director del inicio.

Una decisión nada extraña teniendo en cuenta las cifras. Desde Amazon sacan pecho y aseguran que con 45 millones de espectadores en los primeros 28 días desde el estreno, la serie detectivesca se ha situado entre las 10 temporadas de Prime Originals más vistas de la historia.

La llave

Respecto a la segunda temporada, poco se sabe de momento. Sin embargo, viendo cómo cerró la temporada inicial podemos deducir por dónde irán los tiros. En las últimas escenas del episodio final, Sherlock encuentra una llave que cree que podría ser clave en el misterio en torno a su padre y sus motivos para traicionar a la familia. Por otro lado, se va viendo una pequeña brecha de desconfianza entre él y Moriarty.

Hero Fiennes Tiffin como Sherlock y Dónal Finn como Moriarty conforman el dúo protagonista de 'El joven Sherlock'. Junto a ellos, la primera temporada contó en su reparto con Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons y Colin Firth.

Matthew Parkhill como creador y showrunner y Guy Ritchie como productor ejecutivo y director son los máximos responsables de esta nueva adaptación del personaje de Arthur Conan Doyle, inspirándose, a su vez, en los libros de Andrew Lane sobre la adolescencia/juventud del detective.

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