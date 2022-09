'American Horror Story' desvela la fecha de estreno y carteles para su temporada 11: la fantástica antología de Ryan Murphy nos lleva al lado más punk de Nueva York

Rodeada, como siempre, con un halo de misterio ante la máxima de Ryan Murphy (del que acabamos de ver 'Dahmer') de solo contar lo justo de sus proyectos, la cadena estadounidense FX ha anunciado la fecha de estreno y los primeros detalles de 'American Horror Story: NYC', la temporada 11 de la antología de terror.

Será el 19 de octubre, para calentar un poco el terreno a Halloween, cuando podamos ver los dos primeros episodios de esta nueva temporada en Estados Unidos. En España la veremos a través de Disney+, que todavía no ha anunciado esta fecha.

Succumb to your primal instincts. FX's AHS:NYC premieres 10.19 on FX. Stream on Hulu. pic.twitter.com/sVJRnyPs6e

Si bien tenemos un par de coloridos pósters y un título, todavía no conocemos la premisa de 'AHS: NYC', con la única pista siendo "Nueva temporada. Nueva ciudad. Nuevos miedos" en lo que vemos a un personaje masculino y otro femenino enfundados en cuero y pinchos (y astas) en una estética medianamente punk.

New Season. New City. New Fears. FX’s AHS:NYC premieres 10.19 on FX. Stream on Hulu. pic.twitter.com/LBk8P5jPX8