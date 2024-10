Aquella vez que el doblaje de un camarero de Barcelona hizo que TVE fuera acusada de censura... y solo emitiera un episodio de 'Fawlty Towers'

No cabe duda de que 'Monty Python's Flying Circus' es una de las series más influyentes de la historia de la comedia, de la que miles de guionistas y cómicos han bebido años y años después. Sin embargo, en 1973 John Cleese, pese al éxito rotundo del grupo, no estaba del todo de acuerdo con las alabanzas. De hecho, tras la tercera temporada hizo algo con lo que llevaba amenazando desde la primera tanda de episodios: dejarlo todo y probar con otro proyecto.

Los motivos eran tanto el alcoholismo de Graham Chapman, con quien le resultaba difícil trabajar, como el hecho de que los guiones cada vez eran más simples reescrituras de otras cosas que ya habían hecho en programas anteriores o en el propio 'Flying Circus'. Los cinco miembros restantes hicieron una cuarta temporada de seis episodios (que personalmente me parece una desgracia a su legado) y Cleese empezó a trabajar en algo que realmente le apetecía hacer: una sitcom basada en el dueño de un hotel en el que los Python tuvieron la desgracia de quedarse titulada 'Fawlty Towers'.

No entiendo, soy de Barcelona

No es que Cleese hubiera dejado a los Python para siempre (se reunieron después para hacer tres películas increíbles y varias giras teatrales), pero sí quería probar a hacer algo totalmente distinto, dando voz al cretino Basil Fawlty, el dueño de un patético hotel en Torquay, un pueblo de Inglaterra. Sorprendentemente, pese al éxito de 'Flying Circus', le costó que la serie saliera adelante. De hecho, en BBC consideraban, según recuerda el propio cómico, que "estaba repleta de situaciones cliché y personajes estereotípicos y no es posible verla como otra cosa que un desastre". Si a día de hoy seguimos hablando de ella es porque, obviamente, no lo fue.

La serie tuvo tan solo doce episodios divididos en dos temporadas que se emitieron entre 1975 y 1979, y se convirtió en tal éxito que incluso trataron de hacer tres remakes americanos ('Chateau Snavely', 'Amanda's' y 'Payne', ninguno de los cuales llegó a emitirse del todo... o en absoluto). Pero era imposible adaptar el estilo y el tono de la comedia de Cleese y su esposa en aquel momento, Connie Booth, con la que escribió ambas temporadas pese a su divorcio en 1978. Y en gran parte, el éxito vino gracias a un reparto perfecto.

En muy poco tiempo, los espectadores de Reino Unido empezaron a adoptar las frases de la serie como propias, como "¡No menciones la guerra!" o "Yo no sé nada, vengo de Barcelona". Este último chiste recurrente causaba carcajadas a costa de Manuel, el camarero del hotel, proveniente de España (de Barcelona, concretamente) y que no hablaba bien inglés, dando lugar a continuos juegos de palabras imposibles de traducir. Curiosamente, Manuel fue interpretado por un alemán, Andrew Sachs, que no estaba seguro de aceptar porque tenía miedo a que quedara ridículo. Por suerte, aceptó y consiguió un papel que definiría el resto de su carrera.

¡Censura!

El 3 de febrero de 1981, TVE 1 anunció a bombo y platillo la emisión de 'Hotel Fawlty', que era esperada con ganas por un público que llevaba años oyendo hablar de ella de una u otra manera. Sin embargo, en su adaptación se planteaba un problema: ¿Cómo hacer gracioso a Manuel, el camarero de Barcelona, que ya en su momento fue acusado de racista por el público británico? La solución fue, a priori, fácil: cambiarle la nacionalidad. Así, Manuel de Barcelona pasó a ser Mario de Nápoles. ¿Quién iba a notar la diferencia?

Es más: en lugar de utilizar un italiano cutre -igual que Cleese usaba un castellano cutre-, Fawlty le hablaría a su empleado en francés, convirtiendo el guion para doblaje en un guirigay sin sentido. Baste como ejemplo la conversión del famoso chiste de la mantequilla en el episodio piloto ("There is too much butter on-those-trays" - "No, no, señor, not on-those-trays: uno-dos-tres") en un absoluto dislate ("Son demasiadas bandejas, un-deux-trois" - "No, no, signore, no un-deux-trois: uno-due-tré").

El público acusó a TVE de censura, e incluso El País acabó acusando al ente público, afirmando que "Pueden los rectores de Televisión España haber pensado que, para conservar los valores de la serie, había que dar una nacionalidad distinta a la española al característico camarero. Pudieron pensarlo, pero no debieron hacerlo. La censura cabalga sobre caballos irónicos". ¿El resultado? El 10 de febrero, fecha de la siguiente emisión de la serie, la cadena la sustituyó por 'Los Roper'. Y no se volvió a saber hasta que recayó en los canales autonómicos.

Y ahí sí pudo tener algo más de sentido. En TV3, Manuel pasaría a ser mexicano, para ejemplificar mejor la diferencia con el catalán. El protagonista ya no podía ser de Barcelona, obviamente, así que fue lo mejor que se les ocurrió. En ETB1, sin embargo, el camarero sí pudo mantener su origen, dado que Fawlty y compañía le hablaban en euskera. En las autonómicas se le dio estatus de culto a mediados de los 80 y se convirtió en un exitazo, lo que llevó a que, años después, se redoblara al castellano para el DVD, cayendo en viejos errores: Manuel ahora era Paolo, y el fallo siguió sin subsanarse.

Al menos en este caso siempre nos quedará la versión original. Por cierto, hace muy poco se comentó que una secuela tardía de 'Fawlty Towers' estaba en preparación, aunque no se emitiría en BBC y transcurriría en el Caribe. Tristemente, Manuel no podrá volver porque Andrew Sachs falleció en 2016. Un triste final para un personaje mítico de la historia de la televisión... y del doblaje más infame.

