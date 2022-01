'Arcane': Netflix corrige un grave error del doblaje español que había enfurecido a los fans por alterar una conversación de matiz sexual

'Arcane' fue una de las grandes sorpresas televisivas del año pasado. A priori eran pocos los que confiaban en esta precuela de la franquicia 'League of Legends', algo que probablemente ayudó a que su impacto fuese mucho mayor. Sin embargo, algunos fans de la serie no tardaron en detectar un grave error en el doblaje español que Netflix finalmente ha corregido.

Eliminando un flirteo

El fallo en cuestión se encuentra en el quinto episodio de la serie, en una escena en la que Vi y Caitlyn visitan un burdel. En determinado momento, podemos ver a Caitlyn coqueteando con otra mujer y en la versión original de la serie dice "I've only ever imagined the gardens. This is all I've seen", que se traduciría como "Solo había imaginado los jardines. Eso es todo lo que he visto", pero en la primera versión del doblaje escuchábamos lo siguiente:

"Me gustan los jardineros. Los hombres en general"

Quedaba la duda de hasta qué punto había algún tipo de malicia detrás de ese cambio, ya que alteraba por completo el significado de la escena. Casi parecía que se quería eliminar cualquier subtexto sexual de la escena. No fueron pocas las personas que se quejaron y finalmente se ha vuelto a doblar ese momento en cuestión:

\(O_O)/ lo hemos conseguido!!!

Parece que lloriquear durante meses para que redoblaran la escena de los jardineros HA DADO RESULTADO y lo han vuelto a traducir y doblar de manera brillante. GRACIAS equipo de doblaje de Arcane por escucharnos, no volvere a dar la tabarra <3 pic.twitter.com/cWzG0L7Vty — Mamá Croqueta (@ArrietartOp) January 26, 2022

"Solo podía imaginarme cómo eran los jardines, y ahora no veo más que eso"

Una traducción mucho más ajustada a lo que se dice en la versión original del episodio. Desde Netflix no han anunciado el cambio, pero a través de redes sociales es algo que sí se ha detectado y celebrado.

Por cierto, el doblaje castellano no es el único que tuvo un cambio extraño en ese momento, ya que, tal y como destacó un usuario de Reddit, en la versión en mandarín se escucha lo siguiente: "He estado aquí varias veces y nunca he visto a nadie decente, así que en cuanto te vi a ti, sentí que había encontrado un tesoro". Curioso que aquí haya sido para ir aún más allá con el flirteo...