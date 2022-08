'Better Call Saul' responde una de las grandes dudas que dejó el final de 'Breaking Bad' y acaba con una broma recurrente entre los fans de la serie

Hace ya ocho años que 'Breaking Bad' llegó a su final. Considerada por muchos como una de las mejores series de todos los tiempos, poco después llegó 'Better Call Saul', una precuela y spin-off centrada en el personaje interpretado por Bob Odenkirk que ahora ha resuelto una de las grandes dudas que dejó el final de 'Breaking Bad'.

El destino de Huell

Algunos quizá no se acuerden ya de Huell, el secuaz de Saul Goodman interpretado por Lavell Crawford, pero los responsables de 'Better Call Saul' no se han olvidado que el destino de su personaje en 'Breaking Bad' llegó a convertirse en una broma recurrente para los fans de la serie.

Recordemos que al final de 'Breaking Bad', Huell estaba en un piso franco de la DEA, los agentes Steven Gomez (Steven Michael Quezada) y Hank Schrader (Dean Norris) consiguen sonsacarle la información que necesitan sobre Walter White (Bryan Cranston). Acto seguido se van, prometiendo regresar, pero ambos acaban falleciendo antes de tener la oportunidad.

Cuidado con los spoilers de 'Better Call Saul' a partir de aquí

Por ello, algunos seguidores de 'Breaking Bad' no dudaron en bromear sobre que Huell todavía estaría esperando a su regreso. Pues bien, el episodio más reciente de 'Better Call Saul' al fin ha desvelado qué sucedía después con Huell. En una escena en la que Francesca (Tina Parker) habla por teléfono con su antiguo jefe Saul le comenta lo siguiente:

Huell supongo que volvió a Nueva Orleans. La DEA le retuvo bajo falsos pretextos o algo por el estilo y lo último que supe es que se libró.

Era obvio que la broma no tenía ninguna posiblidad de ser real y que 'Better Call Saul' no se había olvidado de Huell, pues el personaje ha aparecido en varios episodios. La respuesta puede que sea menos graciosa, pero ahora ya es oficial.