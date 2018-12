'Black Mirror' con extra de azúcar: la quinta temporada tendrá más episodios optimistas

No voy a negar que, después del demoledor cierre de la primera temporada de ‘Black Mirror’ con ‘Tu historia completa’ —el que, bajo mi punto de vista, sigue siendo el mejor episodio de la antología hasta la fecha—, mi corazón se ha ido dividiendo progresivamente cada vez que Charlie Brooker presentaba un nuevo capítulo que huía del tono distópico y cargado de mala uva que hizo famosa a la serie añadiendo un fuerte componente emocional.

Finalmente, fue imposible no caer rendido ante historias como ’Hang the DJ’ y, sobre todo, una preciosa San Junípero que, por méritos propios, se ha convertido en una de las favoritas del fandom. ¿Formáis parte de los seguidores de ‘Black Mirror’ que disfrutan con este tipo de historias aliñadas con un poquito de azúcar? Pues os traigo buenas noticias.

Aunque la que se ha elevado como una de las grandes sorpresas de la temporada, ‘Bandersnatch’, haya supuesto una auténtica odisea creativa y logística para Brooker y compañía, en Netflix han repetido por activa y por pasiva que la quinta temporada de ‘Black Mirror’ ”llegará a lo largo de 2019”.

Pero, junto a este recordatorio de la compañía de streaming, el creador ‘Black Mirror’ ha adelantado que para la nueva etapa de la serie ”estamos haciendo episodios e historias más optimistas, en lugar de limitarnos a las distópicas y negativas”. ¿El motivo? Tan sólo quieren "que el show continúe siendo interesante" para sus autores.

A juzgar por los buenos resultados en los Emmy que les ha dado ‘San Junipero’ y ‘U.S.S. Callister’ no me extraña en absoluto que quieran continuar explotando esta vis más positiva de la serie. Y, si continúan ofreciendo contenido de tantísima calidad, no seré yo quien se queje.