'Los Bridgerton' roba a 'Sex Education': Simone Ashley deja la serie con Asa Butterfield para centrarse en el drama romántico de Netflix

Muchos conocieron a Simone Ashley gracias a 'Sex Education', en donde daba vida a Olivia Hanan, pero está claro que su popularidad se ha disparado gracias a su participación en 'Los Bridgerton'. Ahora la actriz ha confirmado en 'This Morning' que no estará en la temporada 4 serie protagonizada por Asa Butterfield para centrarse en la adaptación de las novelas de Julia Quinn.

Kate se queda

Cuidado con los spoilers de 'Los Bridgerton' de aquí en adelante.

Como recordaréis, Ashley interpreta en 'Los Bridgerton' a Kate Sharma, el gran interés romántico de Anthony (Jonathan Bailey) en la segunda temporada. Tras varios tiras y afloja, ambos acaban emparejándose, por lo que estaba claro que la serie iba a necesitar seguir contando con ella y que no podía permitirse otra fuga como la de Regé-Jean Page.

Lo más probable es que Ashley simplemente se haya visto obligada a elegir, y lo cierto es que su perfil profesional se va a ver mucho más beneficiada por su vinculación a 'Los Bridgerton'. La duda ahora está en saber hasta qué punto se verá incrementada su presencia en la serie respecto a los libros, ya que Kate nunca vuelve a tener un protagonismo remotamente similar al de la segunda temporada.

Ashley también ha desvelado que el rodaje de la tercera temporada de 'Los Bridgerton' arrancará este próximo verano, por lo que seguro que no tardamos en tener más novedades. Por lo pronto, la más importante es saber si respetarán el orden de los libros o no, pues todo hace pensar que la tercera temporada se centrará en la historia de amor entre Colin (Luke Newton) y Penelope (Nicola Coughlan), pero eso es algo que en el original literario no tiene lugar hasta la cuarta novela. Que una cosa es hacer muchos cambios en una temporada, pero esto ya sería otro nivel.