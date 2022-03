'Los Bridgerton': 14 grandes diferencias entre la temporada 2 de la serie de Netflix y el libro de Julia Quinn que adapta

La segunda temporada de 'Los Bridgerton' ya está disponible en Netflix. Como recordaréis, la serie de Shondaland es una adaptación de la popular saga literaria escrita por Julia Quinn, permitiéndose multitud de licencias respecto a los libros.

Ya con motivo del estreno de la primera temporada hice un repaso a los principales cambios respecto a 'El duque y yo' -obviamente, algunas se mantienen en esta nueva entrega, pero he preferido dejarlas fuera-, primera entrega de la franquicia creada por Quinn. En esta ocasión el referente es 'El vizconde que me amó' y ahora os traigo 14 grandes diferencias entre la estupenda segunda temporada de 'Los Bridgerton' y el libro que adapta.

Si no queréis SPOILERS de la temporada 2, os recomiendo no seguir leyendo

Antes de entrar en materia os recuerdo que podéis echar un vistazo a mi selección de mejores series de Netflix durante lo que llevamos de 2022 y también a mi lista de las mejores películas de plataforma durante ese mismo periodo. Sin más que añadir, centrémonos en los cambios más llamativos que ha hecho 'Los Bridgerton' en esta ocasión.

La ausencia del Duque

Una por todos conocidas, pero no por eso vamos a obviarla. El personaje interpretado por Regé-Jean Page sí aparece, aunque de forma breve, en la novela, mientras que aquí no se ha podido contar con él. Aquí os explicamos cómo ha explicado la serie su ausencia.

La mayor presencia de Daphne

La que sí aparece en esta segunda temporada es Phoebe Dynevor como Daphne, y lo hace con una presencia mucho más destacada que en los libros, donde básicamente aparecía cuando también lo hacía su marido... y sin haber dado todavía a luz, cosa que sucedía al final de la primera temporada. No es que tenga un gran protagonismo en estos nuevos episodios, pero su presencia sí es mucho mayor de la que debería e influye a su manera en la relación de Anthony y Kate, ¿una pequeña compensación por habernos dejado sin el duque?

Kate sí está buscando marido

El personaje interpretado por Simone Ashley sí está buscando marido en el libro original, y su presentación en sociedad se hace junto a la de Edwina para así ahorrar costes. No solamente esto último no sucede en la serie, sino que se deja claro que no está buscando esposo y que ha sido una decisión tomada por iniciativa propia.

Anthony no está con su padre cuando le pica la abeja

Uno de los momentos más dramáticos de la segunda temporada es cuando Anthony está con su padre cuando una abeja pica a este último, provocando su muerte. Es un suceso que marca para siempre al personaje, pero él no está presente cuando eso sucede en la novela. Allí es Eloise quien está acompañando a su padre.

El nuevo Lord Fatherington no existe

Rupert Young interpreta a Jack, el nuevo Lord Featherington, un personaje con bastante peso en esta segunda y que incluso llega a orquestar una estafa en colaboración con Lady Featherington. Pues bien, es un personaje que se ha inventado para la serie.

La obsesión de Anthony con morir joven

La serie de Netflix ha optado por prescindir completamente de la obsesión que tiene Anthony en los libros por morir joven, más concretamente a los 38 años, la misma edad que tenía su padre cuando se produjo la picadura mortal. Eso es algo que también afecta a la forma que tiene de ver el amor.

La relación del perro de Kate con Anthony

Un cambio radical. El adorable perro de Kate adora a Anthony en los libros, mientras que en la serie sucede todo lo contrario.

Anthony y Kate se prometen a la fuerza

Un cambio que quizá no guste a algunos fans de la novela, ya que Anthony y Kate se veían obligados a prometerse a la fuerza allí, porque él intenta succionarle el veneno de la abeja a ella tras la picadura. Les pillaban en esa comprometida situación y no les quedaba otra que prometerse a la fuerza.

La importancia de Edwina

La actriz británica Charithra Chandran da vida a Edwina en la serie, un personaje que tiene muchísima más presencia aquí que en el libro, en parte como consecuencia directa de la anterior diferencia, lo cual lleva a que casi se case con Anthony -siendo esa la única escena en la que realmente no tiene sentido la ausencia del Duque- cuando eso no sucede en el original literario.

La alianza de Lady Whistledown con Madame Delacroix

En los libros de Julia Quinn sí que hay una modista, pero su importancia en la trama no va más allá de lo anecdótico y no es Madame Delacroix. Por lo tanto, no existe esa curiosa alianza con Lady Whistledown para revitalizar su negocio. Obviamente, eso provoca que tampoco sea la primera persona en descubrir la identidad de Lady Whistledown. Ese honor queda reservado a Colin y no se produce hasta el cuarto libro.

El amigo de Eloise

Theo (Calam Lynch), el amigo que Eloise hace al intentar dar con Lady Whistledown y que acaba provocando que ella protagonice una grave escándalo, ni siquiera existe en el libro.

Edwina es consciente de antemano de la atracción entre Anthony y Kate

En la serie se juega en todo momento la carta de que Edwina no se entera de nada en lo relacionado a Anthony y Kate hasta que es demasiado tarde -hay hasta un momento genial al respecto en el séptimo episodio-. Eso no sucede en el libro, donde incluso llega a decir en cierto momento que era obvio y que era consciente de ello desde mucho antes.

El accidente de Kate

En la serie, Kate tiene un grave accidente al final del penúltimo episodio que la lleva a estar varios días inconsciente. En el libro también tiene un accidente, pero es a bordo de un carruaje y solamente se lesiona una pierna

El fin de la amistad entre Eloise y Penelope

Eloise acaba descubriendo que Penelope es Lady Whistledown, poniendo así fin a la amistad entre ambas. Eso no sucede en los libros, donde Eloise es probablemente la persona que más tarda en descubrir que Penelope es Lady Whistledown, ya que no se entera de ello hasta el noveno libro.