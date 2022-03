'Los Bridgerton': así se explica la ausencia de Regé-Jean Page como el Duque Simon en la temporada 2 de la serie de Netflix

La segunda temporada de 'Los Bridgerton' llegará a Netflix este próximo viernes 25 de marzo. Teniendo en cuenta el enorme éxito de la primera, está claro que la plataforma tiene depositadas muchas esperanzas en el regreso de la serie de Shondaland, pero sospecho que algunos seguidores de la misma tendrán ciertas dudas por la ya confirmada ausencia de Regé-Jean Page como Simon, el Duque de Hastings.

La propia serie aborda ese tema en el primer episodio de la segunda temporada y a continuación vamos a explicaros cómo se justifica la ausencia de Page en esta segunda entrega de 'Los Bridgerton'. Si no queréis ni el más mínimo spoiler de lo que está por llegar, os recomiendo encarecidamente ignorar este artículo -lo que sí podéis leer es mi crítica, donde no desveló nada-. Aclarado esto, entremos en materia.

Lo cierto es que cada uno de los libros de Julia Quinn en los que se basa la serie de Netflix tiene un protagonista diferente. La primera tanda de episodio giró alrededor de Daphne (Phoebe Dynevor), mientras que la segunda se centra en Anthony (Jonathan Bailey), siendo ahí donde empieza a tener sentido la ausencia de Page.

Se queda en casa

Eso sí, 'Los Bridgerton' no se olvida del marido de Daphne, ya que la temporada arranca precisamente con la llegada del personaje interpretado por Dynevor al hogar familiar con motivo de la presentación en sociedad de Eloise. Como las cosas no parecen ir sobre ruedas, ella misma expresa su descontento recordando a sus hermanos que "Y para esto he dejado a mi marido y a mi hijo en casa".

Hay más alusiones a Simon a lo largo de la temporada, tanto por parte de Anthony para explicarse a sí mismo que no puede ser tan difícil encontrar esposa si su amigo lo consiguió o alguna mención más por parte de Daphne, cuyo personaje se deja ver en varios episodios a lo largo de la segunda temporada.

Lo curioso es que el hijo de Daphne y Simon sí se deja ver en esta segunda temporada, pero entonces no se aclara nada sobre la ausencia de su marido, especialmente llamativa durante un evento que tiene lugar en el sexto episodio.

Recordemos que Page está muy ocupado últimamente con sus compromisos cinematográficos, ya que podremos verle en un papel secundario en 'El espía gris', la nueva película más cara de Netflix, y como uno de los protagonistas de la nueva adaptación de 'Dungeons & Dragons'.

El propio actor destacó en su momento que cuando aceptó aparecer en la serie firmó por una sola temporada, contando con que su historia no iría más allá de eso en la serie -en los libros sí que se deja ver ocasionalmente, aunque jamás vuelve a tener tanto protagonismo-. Eso abre la puerta a alguna aparición especial en el futuro, pero no en la segunda temporada.