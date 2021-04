'Los Bridgerton': por qué Regé-Jean Page rechazó participar en la temporada 2 de la serie de Netflix

Hace apenas unos días nos enterábamos de que Regé-Jean Page no iba a volver a dar vida a Simon en la segunda temporada de 'Los Bridgerton'. No era una noticia tan sorprendente teniendo en cuenta cómo se maneja la historia en los libros originales de Julia Quinn, ya que incluso la idea original era no contar con él para la nueva tanda de episodios, pues había firmado contrato por una única temporada. Eso cambió tras el gran impacto que tuvo su presencia en la serie, pero para entonces ya fue tarde para que cambiase de idea.

Quiere centrarse en el cine

El propio actor ya dejó claro tras anunciarse su marcha que uno de los aspectos que más le atrajeron de 'Los Bridgerton' era que se trataba de un arco de una sola temporada con principio, desarrollo y final. Sin embargo, The Hollywood Reporter informa que en enero o febrero recibió una oferta para aparecer entre tres y cinco episodios de la segunda temporada por un sueldo de 50.000 dólares por capítulo, algo que Page descartó por varios motivos.

El principal es que el actor se está centrando en su carrera en la gran pantalla, habiendo firmado ya para ser uno de los protagonistas de la nueva adaptación cinematográfica de 'Dragones y Mazmorras', cuyo rodaje arrancará a finales de mes y se extenderá durante bastante tiempo. Además, recientemente completó su participación en 'The Gray Man', la multimillonaria película de los Hermanos Russo para Netflix liderada por Chris Evans y Ryan Gosling.

Además, su protagonismo en la segunda temporada sería mucho menor, algo que sin duda también influyó a la hora de tomar esa decisión. Sin embargo, la puerta queda abierta de cara a un posible regreso en la tercera temporada, algo que ya dejaba implícito el anuncio de su marcha con la frase "echaremos de menos la presencia en pantalla de Simon, pero él siempre será parte de la familia Bridgerton". Y es que Phoebe Dynevor sí continuará a bordo como Phoebe, por lo que en cualquier momento podrían recuperar a Page.