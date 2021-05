'Bruja Escarlata y Visión': Marvel explica que Doctor Strange no apareció al final de la serie para evitar que "un tío blanco" salvara a Wanda

Algunos espectadores de 'Bruja Escarlata y Visión' se sintieron decepcionados cuando ningún gran personaje del MCU hizo acto de presencia en el capítulo final de la serie, sobre todo porque hasta Paul Bettany había invitado a pensar en ello con lo que acabó siendo una simple broma del actor. Sin embargo, ahora se ha confirmado que Benedict Cumberbatch estuvo a punto de dejarse ver como el Doctor Strange.

La explicación de Kevin Feige

Ha sido Kevin Feige quien ha desvelado esa información en una charla con Rolling Stone. Por lo visto, la idea de contar con Cumberbatch estuvo presente hasta el último momento, ya que incluso llegaron a un acuerdo con el actor para que participase en la serie protagonizada por Elizabeth Olsen, pero finalmente se descartó por este motivo:

Algunas personas puede que digan "habría estado guay ver a Doctor Strange", pero habría restado a Wanda. No queríamos que el final de la serie se mercantilizara al enlazar con la siguiente película y que fuera en plan aquí está el tío blanco, "Déjame mostrarte cómo funciona el poder".

Vamos, no querían deslucir el final conectándolo demasiado con otras producciones venideras de Marvel o que Cumberbatch eclipsara a Olsen. La verdad es que cuesta criticar esa decisión, ya que habría sido un golpe de efecto muy llamativo pero que probablemente habría jugado en contra del impacto específico de 'Bruja Escarlata y Visión'.

Eso sí, la llegada de Doctor Strange no habría sido gratuita, ya que el plan inicial era que esos curiosos cortes publicitarios que veíamos en la serie funcionaran en realidad como mensajes en código que Wanda estaba enviando al superhéroe interpretado por Cumberbatch como una forma de traspasar los límites de esa realidad alternativa de Westview.

Donde sí veremos juntos a estos dos superhéroes será en 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', película que Marvel confirmó recientemente que llegará a los cines el 25 de marzo de 2022.