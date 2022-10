'La casa del dragón' revela el verdadero motivo por el que Rhaenys toma esa decisión al final del episodio 9: "Que os jodan a todos"

Una de las cosas más comentadas del noveno episodio de 'La casa del dragón' es lo que sucede al final. Bueno, siendo justos sería más correcto hablar de lo que no pasa en los instantes finales de 'El consejo verde', ya que podría haber cambiado de forma radical el futuro de la serie.

Cuidado con los spoilers a partir de aquí.

"No es su guerra"

Seguro que muchos se están preguntando por qué Rhaenys no dijo simplemente Dracarys y arrasó con todos los allí presentes, sobre todo cuando no tuvo ningún problema en masacrar a multitud de inocentes ciudadanos de Desembarco del Rey. Sara Hess, guionista del episodio aclara en The Hollywood Reporter que "es 'Juego de Tronos', los civiles no cuentan" y comenta lo siguiente sobre la decisión de Rhaenys:

Creo que simplemente no puede hacerlo. No es su guerra. La lucha es entre estos dos bandos y ella no está en ella. No se siente como si fuera la indicada para entrar y hacer eso. Pero tienes razón. Si ella hubiera incinerado a todo el mundo, se acabó el juego, Rhaenyra gana y hemos terminado aquí. Pero el costo es enorme. También siento que ese momento, ella mira a Alicent a los ojos y Alicent se pone delante de su hijo para protegerlo. Es de una madre a otra. Rhaenys está enfadada, pero en su escena anterior con Alicent, la respetaba, aunque no esté de acuerdo con ella. Así que no va a matar a otra mujer así.

Por su parte, Clare Kilner, directora de 'El consejo verde', matiza al respecto que "hablamos con Eve Best sobre esto y en la escena anterior ella sentía que Alicent realmente vio a Rhaenys por primera vez en mucho tiempo. En ese momento, son madres en este mundo terrible creado por hombres y ella no puede hacerlo".

Lo curioso es que ya en el tráiler del décimo y último episodio de la temporada vemos a Rhaenys avisando a Rhaenyra sobre los planes de Alicent, por lo que está claro que va a acabar participando en esa guerra que podría haber evitado con un simple Dracarys. Eso sí, Best también se ha pronunciado al respecto en una entrevista para Vulture, donde ha señalado lo siguiente:

La tentación está ahí, ¿verdad? Al final, hace una elección mayor. Lo vemos en este momento con lo que está sucediendo en Ucrania; elegir no destruir es la mejor opción. Eso es algo importante que todos debemos recordar en este momento.

Es la razón por la que habría sido una gran líder. Ella tenía, en ese momento, todo el poder. Sin embargo, respeta a Alicent como mujer y como madre. Entienden que están en manos de otras personas que podrían incendiarlas. Saben que la única opción correcta es no ir allí. Además, es la opción inteligente, por su parte, de no incendiar a un montón de inocentes en la sala. ¿Qué se gana? Al final, no es su batalla.

La huida que hace en el dragón es algo que se ha estado gestando desde el mismo momento en que fue rechazada erróneamente, injustamente, para la corona. Es ese anhelo de salir y alejarse de todo. Cuando irrumpe en la arena, está diciendo internamente: "Que os jodan a todos". Se trata más de eso que de una necesidad de venganza o de destrucción a la que los hombres podrían haber acudido. Está rompiendo su propio techo de cristal.