'La casa de papel' gana el premio Emmy Internacional a mejor serie dramática

Buenas noticias para nuestra ficción televisiva. La aclamada serie 'La casa de papel', uno de los mayores éxitos de la ficción española fuera de nuestra frontera, corona su buena racha de éxitos y ganas de continuar con la obtención de un premio Emmy Internacional como mejor serie dramática.

La producción estadounidense 'Man in an Orange Shirt' ganó el International Emmy Award a la mejor película / miniserie en la 46ª ceremonia que ha tenido hace unas horas en Nueva York. El premio al mejor drama fue para 'Money Heist', título internacional de 'La casa de papel'.

Hari Kondabolu, el comediante conocido por el documental 'The Problem with Apu', el documental creado a raíz del polémico personaje de 'Los Simpson', se encargó de amenizar la ceremonia. "No hay verdaderos perdedores aquí porque todos ustedes lograron superar la inmigración", fue una de sus perlas de la noche.

Lista de ganadores de los Emmy Internacionales 2018

Mejor programa artístico 'Etgar Keret, gebaseerd op een waar verhaal'

Mejor actor Lars Mikkelsen por 'Algo en que creer'

Mejor actriz Anna Schudt por 'Ein Schnupfen hätte auch gereicht'

Mejor comedia 'Nevsu'

Mejor documental 'Goodbye Aleppo'

Mejor serie dramática 'La casa de papel'

Mejor show en habla no inglesa 'El Vato'

Mejor programa sin guión/cámara oculta 'Did You Get The Message?'

Mejor serie corta 'Una Historia Necesaria'

Mejor telenovela 'Ouro Verde'

Mejor tv movie / miniserie 'Man in an Orange Shirt'