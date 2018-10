Apu será eliminado de 'Los Simpson' para evitar nuevas polémicas

A principios saltaba la polémica por la caracterización de Apu en 'Los Simpson'. Las quejas por racismo estallaron tras el estreno del documental 'The Problem with Apu', en el cual el cómico Hari Kondabolu lo describía como "un tipo blanco imitando a otro tipo blanco burlándose de mi padre". La serie respondió de tal forma que parecía que iban a seguir como si nada, pero las últimas noticias son que van a optar por simplemente eliminar al personaje de Apu.

Eso sí, la noticia no viene de dentro de la serie, sino que ha sido Adi Shankar, productor de 'Castlevania', quien lanzó hace unos meses un concurso para encontrar el guion perfecto para dar el giro que necesitaba el personaje. Dice haberlo encontrado y su principal objetivo era que Fox lo produjera como un episodio de 'Los Simpson', pero ahora ha recibido información de gente que trabaja en la serie apuntando en una entrevista a The Playlist que van a prescindir del personaje:

Tuve noticias descorazonadoras que he verificado por múltiples fuentes: van a eliminar el personaje. No van a darle mucha importancia ni nada por el estilo, pero van a prescindir de él para evitar polémicas.

Shankar aclaró que recibió la confirmación por parte de dos personas que trabajan en la serie y una tercera que colabora directamente con Matt Groening. La respuesta de Fox a estas palabras fue destacar que Apu apareció en el episodio 'My Way or the Highway to Heaven' emitido el día 14 de este mes de octubre. Cosa cierta, pero con truco:

Apu solamente aparecía en el plano que tenéis más arriba junto a otros muchos personajes alrededor de Dios. Una forma muy conveniente para poder decir que el personaje sigue en la serie, aunque a la hora de la verdad no aporte nada. Eso ha llevado a Shankar a la conclusión de que va a ser imposible que Fox acepte producir el guion escrito por el doctor Vishaal Buch, en el cual Apu se convertía en un exitoso hombre de negocios en Springfield.

No obstante, Shankar no se rinde y va a producirlo dentro de su universo Bootleg, en el cual ya hay obras como una versión más oscura de 'Power Rangers' protagonizada por Katee Sackhoff y James Van Der Beek. Son obras sin ánimo de lucro -no podía ser de otra forma al no tener los derechos- que Shankar realiza de vez en cuando para demostrar el potencial desaprovechado de los personajes. Deseando estoy ver el resultado en el caso de Apu, ¿y vosotros?