El CEO de Disney se pronuncia sobre el despido de Gina Carano de 'The Mandalorian': "No somos ni de izquierdas, ni de derechas"

Era cuestión de tiempo que alguien preguntase a Bob Chapek, CEO de Disney, sobre el despido de Gina Carano de 'The Mandalorian'. Finalmente fue durante la reunión anual de acciones de la compañía donde uno de los presentes quiso saber si existía alguna lista negra en la compañía y si la marcha de la actriz se había debido a motivos políticos.

Nuestros valores son universales

Chapek optó por dar una respuesta moderada, afirmando que no cree que Disney sea una compañía "que sea ni de izquierdas, ni de derechas", realizando la siguiente reflexión sobre este tema tan complicado:

“Nuestros valores son universales: respeto, decencia, integridad e inclusión y buscamos que el contenido que hacemos refleje la rica diversidad del mundo en el que vivimos. Y creo que ese es un mundo en el que todos deberíamos vivir en armonía y paz"

Vamos, Chapek ha intentado escurrir el bulto como buenamente ha podido dando una respuesta problemática que se centre en destacar los aspectos positivos de Disney en general en lugar de entrar a valorar de forma más concreta el caso particular de Carano.

Recordemos que Carano fue despedida de 'The Mandalorian' tras unas polémicas declaraciones comparando ser republicano actualmente en Estados Unidos con los judíos durante la Alemania nazi. Otros comentarios suyos ya habían levantado ampollas pero esa fue la gota que colmó el vaso. Eso sí, su fulminante despido no le impidió encontrar rápidamente un aliado en The Daily Wire le financiará una película que ella misma va a desarrollar.