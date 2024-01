El creador de 'Los Soprano' afirma que la era dorada de la televisión ha terminado y califica de "funeral" la celebración de los 25 años de su serie

El 10 de enero de 1999 se estrenaba en HBO una serie destinada a cambiarlo todo y a asegurar la llegada de la llamada "era dorada de la televisión": 'Los Soprano'. Pero ahora, 25 años después, no se puede decir que David Chase, su creador, esté muy contento con el devenir de la industria. De hecho, califica el aniversario más bien como un funeral: el de la televisión que él y sus contemporáneos hacían.

Don't wake up this morning

La afirmación viene de una entrevista en The Times UK la que no hace amigos y en la que, de hecho, se queja de una de las cosas que le han pedido más últimamente: "Me han dicho que lo atonte". Es lo que le ha ocurrido con 'A teacher', una serie que está realizando para FX en la que los ejecutivos le han dicho "la triste verdad": es demasiado compleja para los espectadores de hoy en día.

"A medida que la raza humana continúa nos volvemos multitarea. Tu móvil es solo un síntoma, ¿pero quién puede concentrarse? Tu madre podría estar muriéndose y tú estas al lado de su cama en el hospital recibiendo llamadas. Parecemos estar confusos y el público no puede centrarse en las cosas, así que no hacemos nada que tenga demasiado sentido, pida nuestra atención y requiera que la audiencia se centre. ¿Y para los ejecutivos de los streamings? Se está volviendo peor. Estamos volviendo al sitio del que vinimos."

Así que, visto lo visto, David Chase no puede ponerse a celebrar nada, porque "Es un funeral. Algo está muriendo". ¿Ha terminado la era dorada de las series y, como predice Chase, el mero hecho de que vayan a introducir anuncios en los servicios de streaming ya es una triste vuelta al pasado?Lo cierto es que el autor, de 78 años, lleva sin trabajar en televisión desde el final, en 2007, de 'Los Soprano', y se ha dedicado a crear dos películas, 'Not Fade Away' y 'Santos criminales', la precuela de la serie, pero ninguna de las dos ha levantado demasiado revuelo. ¿Podrá darnos antes de retirarse una brizna de la "era dorada" antes de que esta se extinga?

