Disney censuró el final de temporada de 'Andor': esto es lo que se tuvo que cambiar de la estupenda serie de Star Wars

Nadie esperaba gran cosa de 'Andor', la serie de Disney+ que funciona a modo de precuela para 'Rogue One: Una historia de Star Wars', pero a la hora de la verdad ha sido una gran sorpresa que demuestra que este universo aún puede dar mucho de sí. Una de las claves para ello fue la libertad de la que gozaron sus responsables, pero Disney no aceptó todo, hasta el punto de que no dudó en censurar el final de temporada.

Los límites de Disney

Este sorprendente hecho ha salido desvelado por Denise Gough, la actriz que interpreta a Dedra Meero en la serie de Disney+, en una entrevista concedida a Empire. Allí desveló qué fue lo que el estudio obligó a cambiar pese a que ya se había grabado de otra forma:

La voz de Fiona estaba por encima de todos nosotros. Excepto que, al final, no dijo: ¡Lucha contra el Imperio! Dijo: '¡Que se joda el Imperio! Lo cual nos entusiasmó a todos. Pero no se nos permitió mantenerlo, obviamente.

La propia actriz deja claro que no eran muy optimistas sobre la posibilidad de mantener una frase así en la serie, pero lo curioso es que si vemos la escena en cuestión, da la sensación de que simplemente regrabaron el diálogo pero no la imagen. Ya hay hasta vídeos señalando que los labios de Fiona Shaw no cuadran con que diga Fight pero si Fuck...

Lo cierto es que no deja de ser un retoque pequeño, seguramente con la idea de mantener la serie más amigable para toda la familia, pero deja claro que hay límites en lo que puede hacerse dentro de este universo. Al parecer uno de ellos está en el uso de la frase "Fuck the Empire"...

