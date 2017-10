El nuevo tráiler de 'Runaways' incluye superhéroes adolescentes y un dinosaurio: ¿qué puede salir mal?

¡Más superhéroes! Decía Spielberg que el (sub)género pasará de moda y quizá lo haga dentro de unos años pero ahora mismo no lo parece en absoluto, cada vez hay más oferta. Hoy hemos hablado del Universo de Marvel, la música de 'Liga de la Justicia' y ahora es turno de echar un vistazo al nuevo tráiler de 'Runaways'.

Lo cierto es que dentro del género de superhéroes hay de todo, los cómics lo han demostrado y parece que poco a poco lo están entendiendo también los responsables de las adaptaciones al cine y la televisión. En esta ocasión, la serie presenta un giro interesante: los superhéroes son los hijos adolescentes de un grupo de villanos.

Basada en un cómic de Brian K. Vaughan creado en 2003, la historia de 'Runaways' se centra en unos jóvenes cuyos padres son miembros de una organización criminal secreta. Tras descubrirlo, los protagonistas deciden unir sus fuerzas y detener a sus progenitores-supervillanos. Por suerte para ellos, han heredado las habilidades de sus padres...

El tráiler no es precisamente espectacular o impresionante, las series de Marvel no tienen el presupuesto de las películas, pero al menos parece que a diferencia de 'Inhumans' puede quedar un show entretenido. Quiero decir, ¡hay hasta un dinosaurio! Los showrunners son Josh Schwartz y Stephanie Savage ('The O.C.', 'Gossip Girl').

Rhenzy Feliz, Lyrica Okano, Virginia Gardner, Ariela Barer, Gregg Sulkin y Allegra Acosta interpretan a los héroes protagonistas; el reparto se completa con James Masters, Kevin Weisman, Annie Wersching y Julian McMahon, entre otros. La primera temporada de 'Runaways' consta de 10 episodios y se estrenará en Hulu el próximo 21 de noviembre. En España podremos verla un día después en HBO, tal como adelanta este póster: