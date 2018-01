El piloto del reboot televisivo de 'Lo que hacemos en las sombras' ya está en marcha con reparto confirmado

El reboot de 'Lo que hacemos en las sombras' (What we do in the Shadows) en formato serie lleva meses en desarrollo y parece que por fin empieza a salir a la luz. Deadline ha anunciado ahora que la cadena FX ha encargado de piloto a partir del mockumentary de 2014 co-escrito, co-dirigido y protagonizado por Jemaine Clement y Taika Waititi. Clement será el guionista y productor ejecutivo en la adaptación de televisión, y Waititi dirigirá y será productor ejecutivo.

Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou y Harvey Guillen protagonizarán el piloto, producido por Scott Rudin, Paul Simms, Garrett Basch y Eli Bush. Novak interpretará a Nandor, el jefe vampiro, Berry interpreta a Lazslo, el chupasangres más tonto de la casa, definido como la clase de vampiro que se convierte en un murciélago y nada más salir a volar se estampa contra la pared. Demetriou interpreta a Nadja, la vampiresa con malas pulgas y se prevee que Guillen dará vida al asistente de Nandor.

'Lo que hacemos en las sombras' era una película sobre un grupo de vampiros que viven juntos en Wellington, Nueva Zelanda, ganó 6,9 millones de dólares en taquilla con un presupuesto de 1,6 millones. Giraba alrededor de los vampiros Viago, Deacon y Vladislav, que están descubriendo que la vida moderna tiene problemas inesperados: pagar el alquiler, mantener al día con las tareas del hogar, tratar de entrar en clubes nocturnos y superar conflictos de compañeros de piso.

Waititi y el co-creador y estrella de 'Flight of the Conchords', Clement, también trabajaron juntos en aquella serie de HBO, en la que Waititi ejerció de director. Clement, quien co-protagoniza la serie 'Legion', y el compañero co-creador y estrella de 'Flight of the Conchords', Bret McKenzie, se reunirán además para un especial en HBO de aquella que se emitirá a finales de este año.