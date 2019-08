El escándalo Clinton centrará la tercera temporada de 'American Crime Story', con Monica Lewinsky como productora

El título de la tercera temporada de la premiada serie de Ryan Murphy para FX no deja lugar a dudas sobre el objetivo de su retrato: 'Inpeachment: American Crime Story' se centrará en los intentos de tres mujeres (Paula Jones, Monica Lewinsky y Linda Tripp) de destitución del presidente Bill Clinton en 1998. Lewinsky será también productora de la temporada, que se estrenará el 27 de septiembre de 2020.

La serie se distancia de este modo de los casos de homicidio que había tratado en sus dos primeras temporadas (el juicio de O.J. Simpson y la serie de asesinatos de Andrew Cunanan que culminaron en la muerte de Gianni Versace). En este caso, las tres mujeres protagonistas estarán encarnadas por Sarah Paulson como Linda Tripp, Beanie Feldstein como Monica Lewinsky y Annaleigh Ashford como Paula Jones. De momento no se han hecho públicos más miembros del reparto.

La temporada está inspirada en el libro de Jeffrey Toobin 'A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President'. Toobin también es el autor del libro en el que se inspiró la primera temporada, 'The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson'. Sarah Burgess produce y escribe la serie, que ya tiene en su haber 4 Globos de Oro (uno de ellos para la propia Paulson) y 16 Emmy.