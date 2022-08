El final de 'Better Call Saul' ya está online: Bob Odenkirk confirma que el desenlace de la precuela de 'Breaking Bad' ha sido acertado por muchos fans de la serie

Queda ya muy poco para el estreno del último episodio de 'Better Call Saul' con el que se cerrará este universo iniciado hace ya 14 años con la fundamental 'Breaking Bad'. Sin embargo, lo cierto es que el final de la misma ya está disponible online, pues Bob Odenkirk ha confirmado que muchos fans de la serie han acertado su resolución.

De hecho, Odenkirk comentó en The Today Show que eso seguidores acertaron "de lleno" lo que va a pasar en el episodio final de 'Better Call Saul', pero también que no iba a decirnos cuál de las teorías más populares es la cierta:

Leo los comentarios y diría que una de cada nueve personas lo acertó de lleno, pero no os voy a decir cuál es.

Al menos en este caso sí ha concretado lo suficiente como para saber que es una de las versiones más extendidas, pues en su momento, Nikolaj Coster-Waldau hizo una afirmación similar sobre el final de 'Juego de Tronos', pero claro, no es lo mismo decir que alguien ha acertado a lo que ha hecho aquí Odenkirk.

Recordemos que Saul -ojo con los spoilers de la serie hasta su penúltimo capítulo-, ahora haciéndose pasar por Gene Takovic, vuelve a estar a la fuga tras lo sucedido en el penúltimo episodio de 'Better Call Saul', por lo que lo más probable es que no tenga un final precisamente feliz. Walter White ya se quedó sin él y Jimmy no es que haya hecho merecimientos para algo mejor...