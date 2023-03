"El final de 'The Last of Us' va a dividir muchísimo a la gente". Bella Ramsey tiene claro que la polémica con la serie de HBO no ha terminado

Ninguna serie está dando tanto de lo que hablar últimamente como 'The Last of Us'. La adaptación del popular videojuego por parte de HBO está gozando de un éxito impresionante, pero también ha recibido alguna que otra crítica, en especial episodios muy concretos. Ahora Bella Ramsey ha dejado claro que ella misma espera que el final de temporada va a crear una división tremenda entre el público.

La predicción de Ramsey

La actriz que da vida a Ellie en 'The Last of Us' ha charlado recientemente con Vogue aprovechando su visita a la Paris Fashion Week. Ahí han abordado varios temas, pero es evidente que lo más llamativo para los fans de la serie ha sido este comentario sobre el final de esta primera temporada:

Va a dividir muchísimo a la gente, muchísimo

Obviamente, Ramsey no ha entrado en detalles sobre el motivo por el que cree que va a suceder eso, pero al final me da que todo se reduce a que la serie es una adaptación bastante fiel del videojuego de Naughty Dog, y lo que sucede al final del mismo es perfectamente comprensible pero también censurable. Porque no imagino que de repente hayan cambiado algo de forma salvaje y sea precisamente eso.

Además, Ramsey también comentó sobre el octavo episodio, el penúltimo de la temporada que también será el siguiente que podamos ver, que va a ser brutalmente violento y que la grabación "fue agotadora", pero también apunta que fue una experiencia especialmente satisfactoria: "Esos fueron algunos de mis días favoritos en el set. Suena muy masoquista, pero son las escenas que me rompen las que, en cierto modo, más me gustan"

Os recuerdo que 'The Last of Us' ya está renovada por una segunda temporada y que la primera entrega llegará a su final el próximo 12 de marzo.

