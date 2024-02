'The Big Bang Theory', el reencuentro más sorprendente tuvo lugar en otra serie y Kunal Nayyar confiesa que fue "como besar a mi hermana"

Hace ya casi 5 años que llegó a su final 'The Big Bang Theory', pero eso no impide que la serie siga contando con millones de seguidores deseosos de saber cualquier tipo de novedad sobre ella. Pues bien, esta semana ha sucedido algo que les va a encantar, ya que los actores Melissa Rauch (Bernadette) y Kunal Nayyar (Raj) se han reencontrado en un episodio de la nueva versión de la mítica 'Juzgado de guardia' ('Night Court').

Como si se conocieran de otra vida

Aunque interpretan a personajes totalmente diferentes, lo más seguro es que los seguidores de 'The Big Bang Theory' hayan reaccionado con sorpresa al ver que Rauch y Nayyar tenían un breve romance en el episodio de 'Juzgado de guardia' estrenado en Estados Unidos este pasado 6 de febrero. Eso sí, parece que esa sensación fue algo buscado a raíz de unas declaraciones Nayyar realizadas a TVLine.

Hay varios motivos que apuntan en esa dirección, desde el hecho de incluir la frase "Siento que te había conocido antes" que Rauch dice a Nayyar, a lo cual este último añade:

"Creo que, conscientemente, quisieron hacer un pequeño guiño. '¿Nos conocimos en un mundo anterior donde yo era un ser humano diferente?'... Era sin duda un guiño a un pasado celestial."

De hecho, Nayyar apunta que decidió buscar un look lo más cercano posible a Raj, lo cual le llevó a afeitarse la barba: "No me había afeitado de verdad desde 2019". Su objetivo era buscar esa reacción por parte del público, pues "queríamos que el reencuentro pareciera como si estos dos personajes se conocieran en otra vida"

Por desgracia, la relación entre los personajes de ambos en la serie no prospera, pero 'Juzgado de guardia' dejó la puerta abierta a un posible regreso de Nayyar más adelante, pues el propio actor dice que "me encantaría volver". Eso sí, también reconoce que besar a Rauch en el rodaje fue una sensación extraña, ya que "fue como besar a mi hermana".

'Juzgado de guardia' se emite en España a través de Movistar+, pero la segunda temporada todavía no se ha estrenado en nuestro país.

