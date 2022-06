'Hacks' tendrá temporada 3: HBO Max renueva la excelente comedia con Jean Smart

Vuelven Ava y Deborah Vance. Y no la teníamos todas con nosotros porque la temporada 2 tuvo un cierre que dio la sensación de cerrar la puerte, valga la redundancia, pero HBO Max no ha querido perder la oportunidad y tendremos temporada 3 de 'Hacks'.

La noticia llega un par de semanas después de finalizar su temporada 2, que debutó el pasado 12 de mayo y nos llevaba por la gira "de reinvención" de la veterana cómica interpretada por Jean Smart, mientras seguimos explorando los vaivenes y litigios en su relación laboral y personal con su reivindicativa guionista.

Junto a Smart y Hannah Einbinder como coprotagonistas, 'Hacks' cuenta con un reparto formado por Carl Clemons-Hopkins, Jane Adams, Christopher McDonald, Kaitlin Olson, Paul W. Downs, Poppy Liu, Rose Abdoo, Mark Indelicato, Meg Stalter, Angela E. Gibbs, Luenell, Johnny Sibilly, Joe Mande, Ally Maki y Lorenza Izzo, entre otros.

Volver a juntarse para progresar

Si bien no nos dan detalles sobre esta temporada 3, sí que parece que los guionistas tendrán que ingeniárselas para que Deborah y Ava vuelvan a cruzarse en su camino. Aunque, la verdad, no me importaría tener un momento de exploración de sus trabajos en solitario.

Habrá que esperar, claro, a ver qué nos tienen preparado el trío de creadores formado por Paul W. Downs, Lucia Aniello y Jen Statsky. Espero que no tardemos mucho en ver de nuevo a una de las mejores comedias en emisión.