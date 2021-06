"Los héroes no hacen eso". DC exigió eliminar una escena de sexo oral entre Batman y Catwoman según el cocreador de 'Harley Quinn'

En Variety han publicado un artículo sobre cómo series de televisión como 'The Umbrella Academy', 'Bruja Escarlata y Visión' o 'Harley Quinn' están subvirtiendo las historias de superhéroes. Un texto muy interesante, pero donde lo más llamativo ha sido una confesión realizada por Justin Halpern, cocreador de 'Harley Quinn', sobre un encontronazo con tuvo con los ejecutivos de DC.

Es cierto que Halpern y el resto del equipo ha gozado de mucha libertad a la hora de ir más allá de lo habitual con la serie de HBO Max -anteriormente pertenecía a DC Universe-, pero que hubo un problema con una escena de la tercera temporada en la que Batman iba a hacerle un cunnilingus a Catowman:

Un ejemplo perfecto de eso es que en la tercera temporada de 'Hayley Quinn' teníamos un momento en el que Batman le hacía un cunnilingus a Catwoman. En DC reaccionaron en plan "No puedes hacer eso. De ninguna forma puedes hacerlo". Estaban en plan "Los héroes no hacen eso", a lo que nosotros dijomos: "¿Estamos diciendo que los héroes son amantes egoístas?" Ellos respondieron "No, es que vendemos juguetes de los héroes. Es difícil vender un juguete si Batman también se lo está chupando a alguien.

El motivo de las quejas de DC no podría ser más claro, pero lo que no tengo del todo claro es que existan realmente pruebas que señalen que las ventas de merchandising podrían verse afectadas por ello. A fin de cuentas, 'Harley Quinn' no es una serie orientada a los más pequeños de la casa, pero claro, en la compañía habrán pensado que más vale prevenir que curar.

Lo que se desconoce en qué habrá quedado esa escena en particular, ya que la tercera temporada de 'Harley Quinn' no se ha estrenado todavía en Estados Unidos. Al menos sí han podido ver las dos anteriores que todavía permanecen inéditas en España.