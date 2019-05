'Juego de Tronos' 8x05 in memoriam: qué personajes han muerto en la Batalla de Desembarco del Rey

'Las campanas' ha sido una masacre. Multitud de personas han perdido la vida en el penúltimo episodio de 'Juego de Tronos', donde ha tenido lugar la que se ha vendido como la última batalla de la serie. A buen seguro sus responsables se han quedado a gusto, ya que ha sido un capítulo repleto de sangre, fuego y muerte.

Ya en 'La larga noche' hicimos un recuento de las principales bajas de la Batalla de Invernalia y ahora ha llegado el momento de hacer lo mismo con la Batalla de Desembarco del Rey. El final se acerca y eso supone que también ha llegado el momento de decir adiós a personajes muy importantes a lo largo de la serie de HBO:

LORD VARYS

Uno de los grandes conspiradores de 'Juego de Tronos', pero con el paso del tiempo descubrimos que todas sus maquinaciones eran para conseguir el bienestar de los habitante de Poniente y no el suyo propio. Eso ha sido su perdición cuando le quedó claro que Daenerys no era la adecuada para liderar los siete reinos.

Llega incluso a hablar con Jon, pero es la revelación de Tyrion a Daenerys lo que se convierta en un obstáculo imposible de salvar. Un nuevo Dracarys precede a su fogosa ejecución.

HARRY STRICKLAND

La compañía dorada estaba llamada a suponer un poderoso aliado para Cersei, pero Drogon deja muy pronto quien manda aquí y destruye prácticamente a todos sus efectivos. Strickland, líder de la compañía, logra salvarse del fuego de Drogon para acabar finalmente ensartado por un enfurecido Gusano Gris.

EURON GREYJOY

Logra sobrevivir al fuego de Drogon y está a punto de acabar con Jaime Lannister, pero se confía y cuando va a rematar al hermano de su amada Cersei es sorprendido y atravesado por la espada de Jaime. Técnicamente no le vemos morir -no nos olvidemos del caso de Sandor Clegane-, pero está claro que de ahí no sale con vida.

QYBURN

Su astucia no le sirve de nada cuando intenta poner orden y que Gregor Clegane acate las órdenes de Cersei. Un brutal empujón es suficiente para quitarse de en medio a la mano de la reina.

SANDOR y GREGOR CLEGANE

Los hermanos Clegane estaban destinados a enfrentarse y su épica confrontación no ha decepcionado. 'El Perro' Sandor hizo méritos más que sobrados para ganar a 'La Montana' Gregor, pero el segundo salvó la vida de forma cuestionable tras enfrentarse a Oberyn y su aspecto físico delata que está más cerca de ser un muerto viviente que el hombre que un día fue.

Finalmente, Sandor se lanza al vacío junto a su hermano para poner así fin a la vida de ambos. Él mismo ya había comentado en 'El último de los Stark' que no esperaba volver con vida de su viaje a Desembarco del Rey y así ha sido.

JAIME y CERSEI LANNISTER

Los hermanos enamorados. Mi "dinero" estaba en que muriesen juntos, pero porque Jaime acababa con Cersei antes de matarse a sí mismo, pero los responsables de la serie han preferido dar un último momento de intimidad a ambos personajes antes de despedirnos de ellos para siempre.

Cersei había conseguido huir de varias situaciones complicadas, pero poco puedes hacer cuando eres aplastada viva por un edificio en ruinas tras el ataque de Daenerys.

Descansen en paz.