'Juego de Tronos' en 'Westworld': así ha sido el sorprendente crossover de las series de HBO

Más de una vez se ha hablado de 'Westworld' como una posible sucesora de 'Juego de Tronos' para HBO. Está claro que la serie creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy jamás va alcanzar la popularidad de la adaptación televisiva de la saga literaria de George R. R. Martin pero lo que no nos esperábamos es que fuésemos a ver en algún momento un crossover entre ambas producciones como el que ha tenido lugar en 'The Winter Line', segundo episodio de la tercera temporada de 'Westworld'.

El momento en cuestión sucede cuando -ojo con los spoilers a partir de aquí- Bernard y Stubbs se encuentran en el núcleo central para que el primero descubra si su memoria fue corrompida tiempo atrás por Dolores. Antes de llegar a eso, la cámara se detiene un momento en dos técnicos del Parque 4 de Westworld que están interpretados ni más ni menos que por David Benioff y D.B. Weiss, creadores y showrunners de 'Juego de Tronos', quien tienen una curiosa conversación:

Weiss : He encontrado un comprador

Benioff : ¿Qué?

Weiss : Una start-up de Costa Rica.

Benioff : ¿Cómo narices vas a llevar eso a Costa Rica?

Weiss: En pedazos, tío.

Es entonces cuando la cámara nos enseña que a su lado se encuentra Drogon, el único dragón de Daenerys que llegó con vida al final de la serie de HBO. No llegamos a ver cómo lo desmiembran, pero este curioso cameo no le tiene reservado un futuro precisamente bueno para él.

Las reacciones de los fans

Como era de esperar, los fans de ambas series no han tardado en reaccionar a este inesperado crossover, desde los que han alucinado al verlo hasta aquellos que han optado por asumir que 'Juego de Tronos' fue en todo momento una simulación en uno de los parques de 'Westworld':

GAME OF THRONES IS A DELOS PARK AND DROGON IS THERE #Westworld pic.twitter.com/0dfdJHoRFF — lisa joy chamando d&d de desempregado em westworld (@doloresabernthy) March 23, 2020

So season 8 of GoT was just a shitty simulation of what actually happened. It’s makes sense now! #Westworld #drogon pic.twitter.com/J9RWqe4mrd — ifuckinglovebreathofthewild. (@MattSquadron) March 23, 2020

Can there be another cameo where Drogon gains conscious and burns both of these tech operators? Pls #Westworld pic.twitter.com/wBwJDndXq3 — ᴇᴅɢᴀʀ (@edckbar875) March 23, 2020

Drogon and #GameOfThrones showrunners David Benioff & D.B. Weiss appeared in #Westworld S3 🐉

pic.twitter.com/lcdBeEuFSR — Hidden Easter Eggs (@FilmEasterEggs) March 23, 2020