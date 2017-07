La canción de Ed Sheeran en 'Juego de Tronos' tiene un significado oculto

El regreso de 'Juego de Tronos' aún sigue siendo uno de los temas más comentados por los amantes de la ficción audiovisual varios días después de su estreno. Por lo pronto, 'Rocadragón' superó récords tanto en HBO como en twitter y número de descargas, pero lo que ahora nos interesa es una de las escenas más comentadas del mismo. En ella hacía acto de aparición el músico Ed Sheeran, quien cantaba una canción muy conocida para los fans de la saga literaria original.

La cuestión es que dicha canción tenía un significado muy particular en las novelas de George R. R. Martin que no encaja con lo visto en su adaptación televisiva. (SPOILERS a partir de aquí) Allí sus protagonistas eran Tyrion y Shae, ya que el primero era chantajeado por el músico Symon Silver Tongue, quien acababa perdiendo la vida como resultado de ello. Eso ya no procede en 'Juego de Tronos', pero repasemos primero lo que nos decía la misma:

Cabalgó por las calles de la ciudad

y bajó de su colina en lo alto,

por callejones, escalas y adoquines.

Cabalgó hacia el suspiro de una mujer.

Porque ella era su tesoro secreto.

Era su dicha y su deshonra.

Y nada son una torre y una cadena,

comparados con el beso de una mujer.

Las manos de oro siempre son frías,

las de mujer siempre tibias.

La cuestión es que la canción aparece en el tercer libro de la saga y el personaje interpretado por Ed Sheeran incluso llega a decir a Arya que es un tema nuevo, por lo que lo más razonable es descartar que se refiera a Tyrion y Shae. Es cierto que incluso funcionaba para predecir lo que acabó pasando entre ellos, ya que Tyrion la estranguló al descubrir que se acostaba con su padre, pero incluso eso es de la cuarta temporada y resulta cuando menos dudoso que ningún músico pudiera tener acceso a tantos detalles.

Lo más fácil sería pensar que se trata de una simple canción de amor escrita por algún soldado a su amada a modo de homenaje directo a las novelas, pero existe la posibilidad de que siga vinculada directamente a los Lannister, lo único que no a Tyrion, sino a Jaime y Cersei. Recordemos que ambos son amantes, que han tenido que mantenerlo en secreto durante mucho tiempo y también que justamente él tiene literalmente una mano de oro.

Los paralelismos podrían llegar hasta el punto de anticipar que Jaime va a acabar estrangulando con sus propias manos a su hermana. De esta forma el Matarreyes también se ganaría el apodo de Matarreinas y se cumpliría también un importante detalle de la profecía que Maggy la rana hizo a Cersei que David Benioff y Dan Weiss prefirieron no incluir en su adaptación televisiva -el mismo decía que ella moriría a manos de su valonqar, que se traduce como hermano menor-. Como con el resto de teorías sobre la serie, solamente nos queda esperar para poder comprobar si es cierta o no.

