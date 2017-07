'Juego de Tronos' vuelve más fuerte que nunca: récords en HBO, Twitter y descargas (incluso afectó al porno)

El invierno ha llegado y está rompiendo récords. El pasado domingo volvió 'Juego de Tronos' ('Game of Thrones') con el inicio de su séptima temporada y confirmó que es la serie más popular del momento. El primer episodio, 'Rocadragón', superó todos los datos de HBO con una audiencia superior a los 16 millones.

Esto supone un aumento del 50% respecto a la premiere de la sexta temporada, que se emitió en abril del año pasado. 'Rocadragón' también superó otras peculiares marcas. Es el episodio que más conversación ha generado jamás en Twitter: se estima que 2,4 millones de tweets fueron enviados durante la emisión. Imagino que la cifra será superada pronto porque Twitter cada vez tiene más usuarios y está de moda comentar todo lo que se ve (o se piensa).

El regreso de 'Juego de Tronos' también ha logrado otro récord que no sentará nada bien en las oficinas de HBO: el de mayor número de descargas ilegales. Según Variety, el episodio fue descargado 3,22 millones de veces en las primeras 24 horas desde su emisión (es decir, una media de 134.166 descargas cada hora). Los países con más "piratas" son Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Australia y Francia.

Como señalan nuestros compañeros de Genbeta, cabe destacar que hay países donde el capítulo se emite más tarde y los fans de la serie pueden recurrir a las descargas de torrents para estar al día, como el resto del mundo, y no tragarse spoilers. Es una justificación que puede sonar razonable, pero claro, si EE.UU. y R.U. encabezan el listado significa que, simplemente, muchos seguidores no quieren (o no pueden) pagar la suscripción.

Por último, Pornhub y HBO se hacen eco de una particular estadística: el consumo de contenido pornográfico bajó un 4,5% durante la emisión del último episodio de 'Juego de Tronos' en Estados Unidos. El año pasado, la caída en la premiere fue del 4,1%. Al parecer, la noche del domingo es una de las fases de mayor actividad en esta web porno y un dato como éste no es nada habitual.

Curiosamente, en la gráfica puede verse como los usuarios fueron abandonando la web horas antes de la emisión de 'Rocadragón', quizá preparándose para ver la serie tranquilamente en el salón de casa. Y sólo dos horas después, ya estaba todo en orden otra vez, con otro pico de visitas.