La venganza continúa: 'The Punisher' tendrá segunda temporada

Netflix no va a poder introducir más superhéroes de Marvel en el universo que tiene en marcha desde el estreno de 'Daredevil' en abril de 2015. La cuestión es que son series que le funcionan muy bien, por lo que es lógico que quiera seguir exprimiéndolas mientras su popularidad no decaiga. Una prueba de ello es que hasta ahora había renovado todas ellas, así que no resulta sorprendente saber que la compañía le ha concedido una segunda temporada a 'The Punisher'.

Protagonizada por un estupendo Jon Bernthal, 'The Punisher' estrenó su primera temporada el pasado 17 de noviembre, siendo un innegable paso adelante en términos artísticos tras la debacle de 'Iron Fist' y la pequeña decepción que fue 'The Defenders' en su tramo final. Ahora habrá que ver cuál es el arco argumental por el que apuestan para continuar la historia de Frank Castle, pues su venganza más personal ya se completó.

Netflix no ha dado por ahora ningún detalle específico sobre la segunda temporada de 'The Punisher' más allá de confirmar su existencia. Lo más probable es que vuelva a contar con trece episodios, aunque empieza a ser palpable que estas series se verían beneficiadas reduciendo el número de capítulos. Tampoco se sabe nada sobre la fecha de estreno, pero sospecho que nos a tocar ser muy pacientes y ahora os explico el motivo.

Recordemos que la siguiente serie de superhéroes de Netflix que volverá con nuevos episodios es 'Jessica Jones', cuya segunda temporada llegará el próximo 8 de marzo. Luego será el turno de la tercera de 'Daredevil', aún sin fecha pero cuyo rodaje lleva un tiempo en marcha, y lo más seguro es que las segundas tandas de episodios de 'Iron Fist' y de 'Luke Cage' también lleguen antes.