Los creadores de 'Stranger Things' responden a la acusación de abusos verbales contra mujeres en el set

Durante estos últimos meses han salido a la luz multitud de casos de acosos sexuales, sacudiendo así lo cimientos de Hollywood. Sin embargo, no son el único problema que asola la meca del cine, ya que hay otros tipos de abusos que también habría que erradicar. Uno de ellos son los abusos verbales de los que han sido acusados los hermanos Duffer de practicar contra múltiples mujeres en el set de 'Stranger Things'.

La acusación fue realizada por Peyton Brown, trabajadora del departamento de cámara de la serie, a través de su cuenta de Instagram, señalando que no participaría en la tercera temporada de la serie de Netflix para apoyar a las compañeras que sufrieron ese trato. Lo cierto es que Brown no dio ningún nombre, pero los hermanos Duffer han tardado bien poco en contestar en los siguientes términos:

Nos sentimos muy mal por saber que alguien se sintió incómodo en nuestro set. Creemos que es importante no describirlo de forma erróna, porque nosotros defendemos con firmeza el tratar por igual a todos, sin importar su género, orientación, raza, religión o cualquier otra cosa. Estamos totalmente comprometidos en dotar de un espacio de trabajo seguro y colaborativo a todo el mundo en nuestras producciones.

Lo cierto es que Brown no dio ningún nombre, pero en el mensaje original -lo borró y acabo subiendo otra versión eliminando varios detalles- sí especificó que hubo gritos, insultos e incluso amenazas que llevaron a que varias personas fueran despedidas o forzadas a dimitir como resultado de ello. Por su parte, Netflix no dudó en indagar sobre lo sucedido, pero la investigación concluyó que no hubo ningún tipo de abuso.

Ahora habrá que ver si esto daña la imagen de 'Stranger Things', uno de los mayores éxitos de Netflix. Por mi parte creo que se quedará en nada si no surgen más acusaciones -aunque hay otro mensaje en el Instagram de Brown de otra de esas supuestas víctimas-, ya que con una sola es más fácil que el público crea que es algo sin fundamento. Además, la serie no regresa con su tercera temporada hasta 2019, por lo que esto estaría más que olvidado para entonces.

