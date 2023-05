Malas noticias para los fans de 'Strangers Things': los hermanos Duffer retrasan la temporada 5 y final de la serie hasta que "se llegue a un acuerdo justo" con la huelga de guionistas

Son muchas las series y películas que se están viendo afectadas como consecuencia de la huelga de guionistas, tanto aquellos títulos que habían empezado a escribirse recientemente como otros que estaban en una fase mucho más avanzada. Dentro del segundo grupo se encontraba la temporada 5 y final de 'Stranger Things', cuya realización acaba de ser oficialmente retrasada.

Paralizada

Los mismísimos Hermanos Duffer han confirmado que es imposible seguir adelante por ahora con la serie, ya que "la escritura no se detiene cuando comienza el rodaje", por lo que no ha quedado otra que paralizarlo todo hasta que "se llegue a un acuerdo justo", mostrando su esperanza en que eso suceda pronto.

Desde Netflix no se han pronunciado al respecto, pero está claro que si los Duffer se niegan a seguir trabajando mientras dure la huelga, no hay mucho que la plataforma pueda hacer para evitarlo. Además, tampoco está claro en qué estado se encuentran actualmente esos guiones en los que se empezó a trabajar en agosto del año pasado.

Obviamente, a nadie le gusta que se haya tenido que llegar a esta situación, pero los guionistas de Hollywood no están dispuestos a que los estudios y las plataformas sigan explotándoles. Es cierto que eso seguramente no sucedía en el caso de los Duffer, pero hay que saber ser solidarios con aquellos que han visto sus condiciones laborales deterioradas de forma brutal durante los últimos años.

