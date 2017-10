Netflix cancela 'House of Cards' y asegura que no tiene nada que ver con la acusación por acoso contra Kevin Spacey

Hace apenas unas horas nos enterábamos de un nuevo escándalo sexual en Hollywood. En esta ocasión el protagonista era Kevin Spacey, quien acabó haciendo pública su homosexualidad en la disculpa por haber acosado a un joven que contaba con 14 años cuando se sucedieron los hechos en 1986. Casualidad o no, Netflix ha aprovechado para anunciar la cancelación de 'House of Cards', apuntando que la sexta temporada será la última.

La compañía y otras fuentes ha aclarado a Tv Line que la decisión estaba tomada hace meses, pero el timing es bastante desafortunado si no querían que se asociase a las acusaciones contra Spacey. No obstante, Deadline asegura que es cierto que se estaba valorando seriamente pero también que no ha sido hasta hoy mismo cuando el resto de protagonistas y miembros del equipo creativo han sido informados al respecto.

Podríamos pensar que Netflix simplemente ha seguido su peculiar política con esta serie -recordemos que tampoco llegó a confirmar oficialmente la renovación de la serie por una sexta temporada-, pero el hecho de que los principales implicados no estuvieran al tanto hasta ahora suena extraño. Sea cual sea el caso, lo único seguro es que 'House of Cards' llegará a su fin en 2018 con su sexta temporada.

Por cierto, el futuro de Spacey podría verse comprometido más allá de la desaparición de 'House of Cards', ya que las acusaciones recibidas están provocando que el biopic de Gore Vidal que iba a protagonizar esté en la cuerda floja. Ya veremos en qué estado queda la carrera del dos veces ganador de un Oscar, como secundario por 'Sospechosos habituales' ('The Usual Suspects') y como protagonista por 'American Beauty', tras lo sucedido...

Vía | Tv Line