Netflix cancela 'Turn Up Charlie': la serie de Idris Elba no tendrá segunda temporada

Hace ya más de un año que Netflix estrenó 'Turn Up Charlie', una serie cocreada y protagonizada por Idris Elba. Desde entonces no habíamos vuelto a tener noticias de ella y sus seguidores quizá prefirieran que así fuera, porque acababa de saberse que ha sido cancelada y no tendrá segunda temporada.

Tanto tiempo sin noticias para esto

Por lo visto, Elba llevaba un tiempo intentando trabajando en ideas para una segunda temporada pero no ha conseguido según ha podido saber Daily Mirror. El propio actor comentó en su momento que estaba emocionado por implicarse de forma activa en los guiones de los nuevos episodios, pero parece que ya nunca los veremos.

Digo parece porque Netflix todavía no ha anunciado oficialmente su cancelación, aunque con el tiempo que ha pasado sin noticias de 'Turn Up Charlie' tampoco me sorprendería que simplemente dejasen correr el tiempo y que el público asuma que no habrá nuevos episodios. A fin de cuentas, la compañía tampoco dijo nada en su momento sobre la segunda temporada...

'Turn Up Charlie' cuenta la historia de un DJ que no pasa por su mejor momento y que recibe una última oportunidad para lograr el esquivo éxito cuando se ve obligado a convertirse en el canguro de la hija de un amigo suyo famoso.