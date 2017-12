Netflix pone fecha al final de 'Love': el romance de Mickey y Gus concluirá en su tercera temporada

Todo lo que empieza tiene que acabar, y en el caso de las series de televisión es preferible que eso se deba a que se le ha puesto una fecha a su fin que permita a sus creadores dar un cierre satisfactorio a la historia. Eso va a ser lo que va a suceder en el caso de 'Love', pues acaba de anunciarse que la tercera temporada va a ser la última para la serie emitida por Netflix.

Esta "cancelación" forma parte de un claro intento de Netflix por refinar un poco más su parrilla de series. Durante los últimos meses ya se había desprendido de títulos como 'Haters Back Off', 'Gypsy', 'Girlboss', 'The Get Down' o 'Sense8' y para 'Love' ni siquiera ha sido suficiente ser uno de los títulos más maratoneados en Netflix durante las primeras 24 horas a nivel mundial.

Eso sí, la decisión ha sido tomada de mutuo acuerdo entre Netflix y Judd Apatow, productor y co-creador de la serie. Lo que no se sabe es hasta qué punto tuvieron margen sus responsables para ajustar la tercera temporada y que funciona como un verdadero final para 'Love', ya que su estreno está previsto para el próximo 9 de marzo. Cindy Holland, vicepresidenta de series originales de Netflix, ha comentado esto sobre la noticia:

No podríamos haber esperado mejores compañeros de viaje en 'Love' que los incomparables Judd Apatow, Gillian Jacobs, Paul Rust, Lesley Arfin y el resto del fantástico reparto y equipo que ha dado vida a este serie tan especial. A lo largo de tres temporadas, los espectadores alrededor del mundo han reído, se han avergonzado y han llorado con Mickey y Gus, y nosotros estamos emocionados de compartir la conclusión de este viaje con sus fans.

Seguro que muchos fans de la serie pensarán que es una pena que haya llegado la hora de despedirse de 'Love', pero al menos no ha sido cancelada sin previo aviso. El 9 de marzo podrán despedirse de Mickey, Gus y el resto de personajes de la serie -en mi caso será Bertie a quien más voy a echar de menos-.