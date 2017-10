Éstas son las 20 series más maratoneadas de Netflix durante las primeras 24 horas

Puede gustar más o menos, pero es innegable que los maratones de películas o, sobre todo, series de televisión son cada vez más habituales. Hay argumentos tanto a favor como en contra, pero al final la clave es encontrar ese punto intermedio que mejor se ajuste a los gustos y necesidades de cada uno. Los habrá que con 3 episodios seguidos de una serie ya tengan suficientes, mientras que otros no podrán parar y tendrán que verse la temporadas completa en el menor tiempo posible.

Por ello, siempre hay que coger con pinzas todas las informaciones referentes a las series que más destacan en lo referente al binge-watching, ya que su mayor mérito es que han sido capaces de enganchar a aquellos espectadores que de por sí ya eran más propensos a realizar sesiones intensivas. Ahora ha sido Netflix la que ha desvelado cuáles son las 20 series más maratoneadas tanto a nivel mundial como en lo referente al mercado español, en este caso referidas a aquellas cuya temporada completa fue vista durante las primeras 24 horas que estuvieron disponibles, es decir, el binge race:

Las 20 series más maratoneadas mundialmente

No se aclara a qué temporada de cada serie se refieren, aunque en algunos casos es evidente que se trata de la primera al no tener más datos. Además, hay varias producciones bastante recientes en el tiempo, por lo que conviene tener en cuenta que la compañía ha ido ganando usuarios -solamente en el tercer trimestre de 2017 ha ganado 5,3 millones de subscriptores- y quizá sería más adecuado basarse en el porcentaje total de clientes en ese momento y no en el número global.

De hecho, el dato más jugoso que ha desvelado Netflix es que un total de 8.4 millones de espectadores han realizado un maratón de esas características en todo este tiempo y también que es una práctica al alza -entre 2013 y 2016 se multiplicó por 20 el número casos- en la que hay que tener en cuenta otros factores. El más importante el del número de episodios y la duración de los mismos, pues hay muchas comedias en la lista, más fáciles de devorar si no tienes tanto tiempo disponible.

Las 20 series más maratoneadas en España

Marvel - The Defenders The Seven Deadly Sins Las chicas del cable Santa Clarita Diet Las 4 estaciones de las Chicas Gilmore Atípico Amigos de la Universidad Tú, yo y ella Anne with an E Chewing Gum Stranger Things Frontera La Niebla The Last Kingdom The OA The Ranch Orphan Black GLOW Narcos Lovesick

Como era de esperar, en España hay varias diferencias respecto al caso mundial. Por lo pronto, Movistar tiene el estreno en exclusiva de los nuevos episodios de 'House of Cards' y 'Orange is the New Black' en nuestro país, por lo que esos maratones no se realizan en Netflix. Además es inevitable acordarse de una de las prácticas más criticables de la compañía en España, pues por ejemplo 'La Niebla' no es una serie realmente suya, sino que adquirieron los derechos para nuestro país. Son varias las series con las que hace eso -'Orphan Black' o 'Frontera' tampoco son de la compañía pese a venderlas como originales suyas en España- y visto lo visto parece que les compensa.

Por lo demás, sorprende el impacto instantáneo de 'The OA', que no logra colarse en el top 20 mundial. Además, parece que la fuerte campaña promocional alrededor de 'Las chicas del cable' surtió el efecto buscado. Bueno, al menos en parte, ya que aparecer aquí no quiere decir, ni mucho menos, que esas series sean las más vistas en Netflix, aunque sí es un dato curioso que ojalá pudiéramos tener en otros casos.

Lo que no representa del todo esta revelación es el buen estado de salud de Netflix, pues la empresa ha anunciado recientemente que incrementará su inversión en contenido original en 2018 con el objetivo de llegar hasta los 8.000 millones de dólares, dos mil años que en 2017 y más del triple que los 2.400 millones de 2013. Si crece la inversión y aumenta el número de clientes, es de esperar que haya cambios importantes en esta lista de series más maratoneadas en un futuro cercano.